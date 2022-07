Ra mắt Sáng kiến Abe Shinzo vì Hoà bình và An ninh

Ông Abe, người bị ám sát trong lúc đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tự do (LDP) trên một con phố đông đúc ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản hôm 8/7, là nhà lãnh đạo đầu tiên được BGF trao giải thưởng Lãnh đạo thế giới vì Hòa bình và An ninh vào ngày 12/12/2015.

Ông Abe được vinh danh vì những cống hiến nổi bật cho hòa bình và an ninh của Nhật Bản nói riêng và của thế giới nói chung.

Người dân đến viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại đền Zojoji. Ảnh: Kyodo News

Theo BGF, Sáng kiến Abe Shinzo vì Hoà bình và An ninh ra đời không chỉ nhằm tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản, vinh danh di sản và tiếp nối những cống hiến của ông cho thế giới, mà còn nhằm kết nối các nhà lãnh đạo thế giới (các lãnh đạo chính phủ, quốc hội, doanh nghiệp), các học giả, nhà tư tưởng, nhà sáng tạo đang đồng hành, cống hiến, tiếp tục đấu tranh, xây dựng thế giới hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Sáng kiến cũng tiếp tục thực hiện những ý tưởng cơ bản trong cuốn sách “Xây lại thế giới - Tạo dựng kỷ nguyên khai sáng toàn cầu” mà ông Abe là đồng tác giả, đồng thời tuyển dụng các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng sáng kiến.

Sáng kiến Abe Shinzo vì Hoà bình và An ninh sẽ hỗ trợ các nỗ lực đưa nhân loại hướng tới Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu, bao gồm bảo mật trong an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị số, cùng với Liên minh toàn cầu về quản trị số; hòa bình và an ninh liên quan đến các tranh chấp chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như hòa bình và an ninh cho các công dân.

Ngoài ra, sáng kiến cũng bao gồm việc xây dựng nhà tưởng niệm Thủ tướng Abe Shinzo kỹ thuật số ở thành phố Xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS City), để giới thiệu những cống hiến của ông Abe và tưởng nhớ những hành động và sáng kiến của ông trong xây dựng hòa bình và an ninh cho nhân loại; đồng thời dâng trầm hương hàng ngày để tưởng nhớ cố Thủ tướng Nhật Bản bằng những hành động hoặc bài đăng các điều ước, nguyện vọng, câu chuyện, ý tưởng vì hòa bình và an ninh do bất kỳ ai gửi tới bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Để hướng tới những mục tiêu này, Cộng đồng Khai sáng toàn cầu đang đồng hành cùng Sáng kiến Abe Shinzo trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh.