Trước sự quan tâm của nhiều người về đợt rét hại kỷ lục từ đầu mùa đông ở miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có những đánh giá và nhận định mới nhất về diễn biến này.

Theo đó, dưới tác động của không khí lạnh mạnh kết hợp với dòng gió mạnh ở tầng khí quyển trên cao, trong 2 ngày qua, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét hại diện rộng, với nhiệt độ phổ biến dưới 10 độ C.

Miền Bắc còn rét đậm, rét hại kéo dài đến hết 28/1. Người dân di chuyển trên đường Hà Nội trong cái rét cắt da cắt thịt sáng 23/1. Ảnh: Chí Hiếu

Mức nhiệt tại khu vực thủ đô Hà Nội quan trắc được xuống dưới 10 độ và hiện tượng băng giá xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Ông Hưởng nhận định, tình trạng rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ, trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ duy trì đến 26/1; ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài đến 25/1.

Khoảng thời gian từ 25-28/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại; từ ngày 29, tình trạng nhiệt độ được cải thiện tăng dần.

Dự báo chi tiết các khu vực ảnh hưởng không khí lạnh mạnh. Nguồn: NCHMF

"Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và tiếp tục có khả năng xảy ra hiện tương băng giá.

Đối với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-11 độ; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 12-15 độ, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trời cũng chuyển rét trong những ngày tới" - ông Hưởng nói thêm.

Thời tiết rét hại kéo dài khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn, bị đảo lộn. Đặc biệt, với quy định dưới 10 độ C theo bản tin 6h sáng, học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học, dưới 7 độ là học sinh THCS,… nên sáng sớm, nhiều phụ huynh thấp thỏm theo dõi tình hình thời tiết để xem con có phải đi học hay không.

Liên quan vấn đề này, ông Hưởng cũng nói thêm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề xuất tất cả các đài khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tập trung quan trắc nhiệt độ lúc 6h sáng và cập nhật trên các nền tảng công nghệ thông tin của tổng cục, của trung tâm, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đây, các phụ huynh có thể theo dõi nhiệt độ để quyết định cho con em đi học hay tạm thời nghỉ học theo khuyến cáo phù hợp.

Đồng thời, ông Hưởng lưu ý, người dân cần có biện pháp chủ động phòng chống rét để đảm bảo sức khỏe; giảm thiểu thiệt hại cho gia súc, gia cầm và cây trồng. Đặc biệt, tuyệt đối không dùng than tổ ong để sưởii ấm vì khả năng làm cho gây ngạt, tử vong...