Roi đỏ rẻ chưa từng có, mận hậu giá đắt vẫn ‘cháy hàng’

Roi đỏ An Phước giảm 5 lần, mận hậu Mộc Châu giá đắt khét

Do khó khăn trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc nên gần đây, nhiều loại trái cây dội chợ với giá vô cùng rẻ. Giá các loại xoài Đài Loan, xoài Úc, xoài keo hay dưa hấu, thanh long ruột đỏ… đều chưa đến 10.000 đồng/kg. Một số loại trái cây vốn có giá đắt đỏ như xoài Cát Chu, xoài cát Hoà Lộc cũng rớt giá xuống 15.000-30.000 đồng/kg tuỳ loại.

Đặc biệt, roi đỏ An Phước - đặc sản nổi tiếng ở miền Tây, thường được rao bán với mức giá từ 70.000-110.000 đồng/kg nay giảm còn 20.000 đồng/kg, mức giá rẻ chưa từng có.

Roi đỏ An Phước giá giảm mạnh xuống mức rẻ chưa từng có.

Tuy nhiên, những ngày này, mận hậu Mộc Châu (Sơn La) giá đắt khét. Mận hậu loại thường hiện có giá từ 75.000-100.000 đồng/kg, mận hậu size 20-30 quả/kg giá lên tới 165.000-200.000 đồng/kg, mận hậu vip có thời điểm giá còn vọt lên 250.000 đồng/kg. Với mức giá này, mận hậu Sơn La trở thành một trong những loại trái cây nội địa có giá đắt đỏ nhất trên thị trường. Đáng nói, mận dù vẫn còn chua và chát, chưa ngọt như chính vụ nhưng loại vip size 20-30 quả/kg vẫn liên tục “cháy hàng”.

Tương tự, vải chín sớm (hay còn gọi là vải u hồng) được bán nhiều trên chợ mạng, chợ truyền thống khu vực phía Nam và các vùng Đắk Lắk, Đắk Nông... Năm nay, giá vải tăng cao, thậm chí tăng gấp đôi gấp ba so với năm ngoái. Tại TP.HCM, vải chín sớm có giá từ 100.000-120.000 đồng.

Do sản lượng thấp nên giá sầu riêng tại ĐBSCL vẫn giữ được giá cao. Ghi nhận của báo Người lao động tại thị trường TP.HCM những ngày gần đây, giá bán lẻ sầu riêng ở mức 100.000-150.000 đồng/kg tùy loại, riêng cơm sầu riêng khoảng 360.000-500.000 đồng/kg. Tại ĐBSCL như TP. Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long,... sầu riêng Monthong, Ri 6 được thương lái thu mua tại vườn với giá 50.000-60.000 đồng/kg, mức giá được nông dân đánh giá là khá cao.

Nhiều mẫu iPhone tiếp tục rớt giá

Trước sức hút của phiên bản màu xanh mới của iPhone 13, các model iPhone đời cũ hơn đều đồng loạt giảm giá bán nhằm kích cầu thị trường. Theo Nhịp sống kinh tế, iPhone 11 hàng chính hãng được bán với giá từ 12 triệu đồng cho bản 64 GB vào đầu tháng 4 thì nay được điều chỉnh giảm còn 11,6 triệu đồng. iPhone 12 được bán với giá 16,6 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với đầu tháng trước.

(Ảnh: Nhịp sống kinh tế)

Các phiên bản màu sắc còn lại của iPhone 13 series cũng được giảm trên dưới 1 triệu đồng. Hiện, iPhone 13 có giá từ 20,8 triệu đồng, Phone 13 Pro và 13 Pro Max được bán lần lượt từ 26,8 triệu đồng và 29 triệu đồng.

Vé máy bay sát ngày 30/4-1/5 bất ngờ giảm giá

Khi kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 chỉ còn cách vài ngày, giá vé máy bay từ TP.HCM hay Hà Nội đến các điểm du lịch nội địa bất ngờ giảm. Theo khảo sát của Zing, giá vé máy bay cho hành trình từ Hà Nội đi Huế khởi hành ngày 30/4 và trở lại vào 3/5 đã hạ nhiệt còn 3,8 triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí sau khi lên mức 7,3 triệu đồng. Hành trình từ Hà Nội đi Phú Quốc dịp nghỉ lễ có giá vé rẻ nhất là 3,5 triệu đồng. Với hành khách từ TP.HCM đi Nha Trang, có giá vé rẻ nhất là 3,3 triệu đồng.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt nhanh chóng là nhờ các hãng hàng không đã liên tục tăng chuyến trên các đường bay để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Nhà xe giữ nguyên giá vé để hút khách dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi các địa phương dự báo tăng cao. Song nhiều đơn vị vận tải đã quyết định không tăng giá vé hoặc tăng với biên độ thấp nhằm kích cầu.

Nhiều nhà xe sẽ giữ nguyên mức giá vé vận chuyển dịp lễ 30/4 để giữ chân khách hàng (ảnh: Trần Chung)

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh giá vé của các nhà xe, đại diện Bến xe miền Tây cho hay, bến mới chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị đề xuất tăng giá vận chuyển hành khách trong đợt nghỉ lễ 30/4. Trong khi đó, Bến xe miền Đông đang khuyến khích các DN không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ 30/4-1/5.

Giá tour tăng lên mặt bằng mới

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay, các hãng hàng không bán ra số lượng ít ỏi vé máy bay giá rẻ, khuyến mãi. Do đó, giá tour tại các doanh nghiệp lữ hành dịp này cũng tăng khoảng 15-20% so với thời điểm này năm ngoái.

So với trước dịch, giá tour đi Đà Nẵng chỉ 4-5 triệu đồng (4 ngày 3 đêm) thì nay giá đã đắt gấp 1,5 đến gần 2 lần. Đắt đỏ nhất là giá tour Côn Đảo, Đà Lạt và Phú Quốc. Giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc, nhất là dịp cuối tuần và dịp lễ 30/4-1/5 hiện đã lên trên 7 triệu đồng, cao hơn ngày thường từ 2,5-3 triệu đồng.

Giá cá kèo tăng, giá tôm giảm

Hơn một tuần qua, thị trường thủy, hải sản tươi sống ở vài tỉnh miền Tây có sự biến động khi một số loại cá khan hiếm. Theo Zing, cá kèo và cá khoai là đặc sản tại Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu trở nên hút hàng, cung không đủ cầu. Ngày 19/4, cá kèo sông tươi sống tại thị xã Vĩnh Châu và TP.Sóc Trăng có giá 200.000 đồng/kg, tăng 80.000 đồng so với 10 ngày trước. Cá khoai trước đây 80.000 đồng/kg nay có giá khoảng 180.000 đồng.

Ngày 24/4, thị trường tôm thẻ và sú nguyên liệu ở các tỉnh miền Tây tiếp tục biến động theo hướng bất lợi cho người nuôi. Tùy theo kích cỡ, tôm thẻ giảm 2.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)