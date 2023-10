“Thế giới trong thời đại chuyển đổi số là thế giới VUCA (biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ)” - Nitin Seth. Trong thế giới như vậy, kể cả các tập đoàn quốc tế cũng gặp nhiều thách thức trong việc chuyển đổi và thích nghi.

Những câu hỏi quan trọng nhất chính là: Bản chất của chuyển đổi số là gì? Cá nhân/doanh nghiệp và cơ quan tổ chức nên ứng xử như thế nào để không bị bỏ lại phía sau?

Nhận ra nhu cầu đó, NXB Trẻ đã cho ra mắt các tựa sách mang tính ứng dụng cao và cập thời: Sống sao trong thời đại số, Chuyển đổi số - 6 câu hỏi giúp bạn xây dựng doanh nghiệp thế hệ mới, Những đối thủ châu Á - Marketing để cạnh tranh trong kỷ nguyên tiêu dùng số…

Để đồng hành sâu sát hơn với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, nhân Ngày Chuyển đổi số 10/10, Nhà xuất bản Trẻ chính thức công bố logo của Tủ sách Chuyển đổi số, đưa tủ sách này thành một trong những tủ sách quan trọng và phát triển lâu dài. Dịp này, NXB Trẻ cũng giới thiệu 4 tựa sách hay:

Thời đại AI và tương lai loài người chúng ta được viết bởi các tên tuổi lớn: Herry A. Kissinger (Cựu ngoại trưởng Mỹ); Eric Schmidt (Cựu CEO và Chủ tịch Google), Daniel Huttenlocher (Trưởng khoa tại trường MIT).

Cuốn sách giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để trả lời bao gồm: Những đổi mới sáng tạo nhờ AI trong lĩnh vực y tế, sinh học, không gian và vật lý lượng tử sẽ có diện mạo ra sao; Những “người bạn” điều khiển bằng AI sẽ như thế nào, nhất là tác động đối với trẻ em; Chiến tranh vận dụng vào AI; AI có nhận thức được các khía cạnh của thực tại mà con người không nhận thức được không; Khi AI tham gia vào việc đánh giá và định hình hành động của con người, con người sẽ thay đổi như thế nào…

Các bộ óc hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã phân tích cách AI làm thay đổi mối quan hệ của con người với tri thức, chính trị và xã hội đang sống. Thời đại AI là tác phẩm dành cho những ai đang băn khoăn với câu hỏi: khi hiệu suất của AI vượt xa hiệu suất con người trong một công việc nào đó, liệu chúng ta có bị thay thế không? Và mỗi người nên ứng xử như thế nào để tồn tại trong thời đại AI?

Bứt phá thời số hóa - Bảy khối kiến tạo chuyển đổi số thành công (Winning in the digital age) của Nitin Seth là cẩm nang có tính định hướng cao cho cá nhân và tổ chức đang sống trong thời đại số. Nitin là doanh nhân, từng giữ vai trò Giám đốc toàn cầu và cố vấn quản lý của những tập đoàn lớn. Trong cuốn sách này, tác giả giải đáp một số câu hỏi then chốt: Tại sao các công ty thất bại trong quá trình chuyển đổi số; Các quy tắc kinh doanh thay đổi như thế nào trong thời đại số; Số hóa đem đến những cơ hội đột phá nào trong các ngành công nghiệp khác nhau; Làm sao để tận dụng tốt nhất tiềm năng của các công nghệ số như AI và Đám mây; Cấu trúc và văn hóa tổ chức cần thay đổi như thế nào...

Bằng cách chia nhỏ quá trình chuyển đổi số thành “bảy khối kiến tạo”, Nitin Seth nêu rõ cách thức làm chủ quá trình chuyển đổi số. Đây là sách hướng dẫn thực hành chuyển đổi số, với tính ứng dụng cao dành cho nhiều đối tượng giúp nhận ra những cơ hội mà thời đại số mang đến và hiện thực hóa cơ hội đó trong công việc và cuộc sống.

Bước chân vào Metaverse đem lại một cái nhìn sắc bén và thú vị về cách mà thế giới số sẽ thay đổi khi metaverse trở thành hiện thực. Đây là một cuốn sách thú vị có thể khiến bạn không ngừng đọc, đồng thời là nguồn tài liệu quý báu cho bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của công nghệ, Internet và tương tác xã hội.

Từ góc độ cá nhân, người đọc sẽ tưởng tượng mình (và con cháu) sẽ sống cuộc đời thực - ảo song hành như thế nào và mỗi người ứng xử ra sao để giữ công việc cũng như thích nghi với cuộc sống như thế. Từ góc độ doanh nghiệp, sách gợi mở vô số cơ hội nhằm đáp ứng nhu cầu mới phát sinh, cũng như những nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ về giả mạo và rò rỉ dữ liệu. Từ góc độ người làm quản lý nhà nước, Bước chân vào Metaverse đóng góp góc nhìn về hình dung xã hội tương lai để từ đó hoạch định chính sách phù hợp.

Tác phẩm đem đến cho độc giả những công cụ để kiến tạo nên một metaverse mở, giúp bạn dễ dàng tìm được hướng đi trong Internet nhập vai. Quan trọng hơn, nó sẽ chỉ ra cách xây dựng một vụ trụ ảo mở, toàn diện, phi tập trung và không bị kiểm soát bởi Big Tech. Sách cũng bàn về những nguy cơ như nạn giả mạo, tin tặc và các công cụ đề xuất độc hại.

ChatGPT cho doanh nghiệp là hướng dẫn cơ bản dành cho các cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm nhà khởi nghiệp, những người đang tìm kiếm một lợi thế để mở rộng kinh doanh nhanh và linh hoạt hơn. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, ChatGPT là một công nghệ đột phá mới, cho bạn quyền truy cập đến đầy đủ các bộ phận của tổ chức, bao gồm tài chính, phát triển sản phẩm, vận hành, tiếp thị và bán hàng và dịch vụ khách hàng mà không mất thêm chi phí hay làm gia tăng tốc độ đốt tiền của bạn.