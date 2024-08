Để bình chọn ra danh sách các doanh nghiệp hàng đầu, vừa có sức tăng trưởng bền vững, vừa có môi trường làm việc lý tưởng trong giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", Tạp chí HR Asia đã sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Sacombank dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược - cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Đối với 35 tiêu chí được chọn lọc chặt chẽ gắn với 3 yếu tố Core - Self - Group, Sacombank đều đạt kết quả khảo sát cao so với mức bình quân thị trường.

Hội đồng giám khảo - các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại khu vực châu Á đã đánh giá cao và công nhận Sacombank là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Thông qua việc không ngừng chăm sóc cán bộ nhân viên với những chính sách cải tiến vượt trội, ưu tiên quyền và lợi ích của đội ngũ nhân sự, giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống nên Chỉ số hạnh phúc (Happiness at work) của cán bộ nhân viên Sacombank đã được cải thiện qua các năm, hiện đạt trên 90%. Đây cũng là lý do cho việc Sacombank chiến thắng hạng mục giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất” (Most Caring Company Awards).

Nhờ vào tầm nhìn và khả năng dự báo về thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính, Sacombank đã sớm có những bước chuẩn bị, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Hiện tại, Sacombank đã số hóa toàn diện công tác quản trị, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trở thành doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự.

Bên cạnh đó, Sacombank luôn hướng tới đảm bảo sự công bằng, bình đẳng các cơ hội giữa lao động nam và nữ. Hiện tỷ lệ cán bộ nhân viên nữ tại Sacombank chiếm 48,4%, nam giới là 51,6% và đa dạng các thế hệ Gen X, Y, Z. Tất cả những điều này đã tạo nên một xã hội thu nhỏ ở Sacombank, nơi mà các thế hệ, giới tính đều có thể kết nối với nhau một cách ôn hòa, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn, củng cố bản sắc, văn hóa người Sacombank với nhiều đặc tính như điềm tĩnh, cương trực, sáng tạo, mạnh mẽ và không ngừng tiến lên phía trước.

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, việc Sacombank được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 4 năm liên tiếp và “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất” đã cho thấy sự nỗ lực của Sacombank trong việc tạo ra môi trường làm việc thấu cảm, luôn đặt quyền lợi và sự gắn kết của cán bộ nhân viên lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Từ đó thúc đẩy và tạo động lực cho toàn hệ thống gia tăng năng suất, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chiến lược phát triển mà ngân hàng đặt ra.

Thế Định