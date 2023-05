Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc sẽ ra mắt Galaxy Fold mới nhất sớm hơn vài tuần so với thường lệ, do nhận thức được cạnh tranh ngày một căng thẳng trên chính sân nhà. Theo nguồn tin, Samsung có thể tổ chức sự kiện “Unpacked” tại Seoul thay vì New York hay San Francisco vào ngày 26/7.

Samsung Galaxy S23 được giới thiệu tại San Francisco, Mỹ ngày 1/2. (Ảnh: Samsung)

Trả lời về suy đoán này, đại diện Samsung cho biết, “thời gian và địa điểm tiết lộ smartphone gập thế hệ mới vẫn chưa được quyết định”.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận xét nếu tổ chức sự kiện tại Seoul hay thành phố nào khác của Hàn Quốc, Samsung đang gửi đi thông điệp rõ ràng: Họ chính là người chơi thống trị thị trường smartphone gập, trong bối cảnh Google và các đối thủ Trung Quốc đang gấp rút trình làng sản phẩm mới.

Tại Unpacked năm nay, Samsung sẽ giới thiệu Galaxy Z Fold 5, thiết bị to như máy tính bảng khi mở ra và như smartphone thông thường khi đóng lại. Bên cạnh đó là Galaxy Z Flip 5 dạng vỏ sò, vốn nhận được nhiều yêu thích nhờ thiết kế tinh tế và bỏ túi gọn nhẹ.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ tăng cường phạm vi phủ sóng tại Đông Nam Á và Ấn Độ khi gắn sự kiện Unpacked với văn hóa K-pop. Vì đã mất thị phần tại Trung Quốc, hãng điện tử cần phải tìm cách nâng cao vị thế ở khu vực châu Á còn lại.

Do nhu cầu chip sụt giảm dẫn đến doanh thu giảm mạnh, Samsung cũng cần tung ra sản phẩm mới sớm hơn để củng cố thu nhập. Lô hàng smartphone toàn cầu đạt 1,2 tỷ đơn vị năm 2022, theo hãng nghiên cứu Counterpoint, giảm 12% so với năm 2021 và thấp nhất kể từ năm 2013. Điều này là do chất lượng trung bình cao hơn và chu kỳ nâng cấp thiết bị lâu hơn.

Dù vậy, các nhà phân tích tin rằng smartphone gập sẽ là động lực giúp khôi phục sức sống cho thị trường smartphone bão hòa, vì nhiều người nghĩ về thiết bị loại này như sáng tạo mới nhất cả về phần cứng lẫn phần mềm. Theo Counterpoint, 4,7 triệu smartphone gập được bán tại Mỹ trong năm ngoái. Khảo sát gần đây của hãng cho thấy, 28% người dùng điện thoại thông minh ở Mỹ hiện nay có xu hướng muốn mua smartphone gập, còn Samsung là thương hiệu được ưa chuộng nhất.

Nhà phân tích Toby Zhu của Canalys cũng dự đoán điện thoại gập sẽ đóng vai trò tích cực trên thị trường, cùng với sự phổ biến của công nghệ 5G. Ông nhận định các nhà sản xuất đã tập trung hơn vào đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và phân phối sau khi gặp biến động. Họ chuyển từ tăng sản lượng và thị phần sang nâng cao chất lượng.

(Theo Korea Times)