Chương trình có sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc - Bà Kim Keon Hee; Ông Jo Sang Ho - Tổng giám đốc Samsung điện tử khu vực Đông Nam Á; Ông Kim Yong Sup - Phó tổng giám đốc đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam; Bà Hoàng Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm và hơn 20 em học sinh.

Solve for Tomorrow là chương trình do Samsung tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi tư duy sáng tạo cho học sinh, khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội như môi trường, an toàn, phát triển bền vững…

Chương trình được khởi xướng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2010, sau đó mở rộng triển khai tại 55 quốc gia trên toàn cầu, thu hút khoảng 2,4 triệu học sinh và giáo viên tham gia.

Cuộc thi Solve for Tomorrow được triển khai tại Việt Nam vào năm 2019; tính riêng năm 2022 đã thu hút được sự tham gia của hơn 70 nghìn học sinh THCS, THPT trên toàn quốc.

Với mong muốn tiếp cận, thu hút nhiều học sinh tham gia hơn nữa, năm nay, lần đầu tiên Samsung thực hiện hành trình roadshow, trực tiếp khởi động chương trình Solve for Tomorrow tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Dự kiến số học sinh tham gia và số lượng bài dự thi của năm nay sẽ tăng gấp đôi năm ngoái.

Ngoài ra, Samsung còn tạo ra nhiều cơ hội nhằm gia tăng năng lực nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM cũng như năng lực giải quyết vấn đề của các em học sinh.

Tiêu biểu là các hoạt động như cung cấp các khóa học trực tuyến về STEM chất lượng cao đảm bảo sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh; vận hành đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên của Samsung; tài trợ một phòng học chức năng - STEM Lab cho trường có đội giành giải nhất…

Tại sự kiện, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã tham quan khu vực trưng bày các mô hình của các đội thi giành giải nhất của cuộc thi trong hai năm gần đây và dành thời gian trò chuyện với các học sinh tham dự chương trình Solve for Tomorrow.

Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cho biết: “Hàn Quốc luôn đồng hành và hỗ trợ những học sinh mang trong mình nhiều giấc mơ như các bạn. Hi vọng thông qua chương trình ‘Solve for Tomorrow’ các bạn sẽ thêm trưởng thành, để từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam và quốc tế”.

Ông Jo Sang Ho - Tổng giám đốc Samsung điện tử khu vực Đông Nam Á cho biết: “ Kể từ sau khi đầu tư chính thức vào Việt Nam, Samsung đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài những đóng góp về kinh tế, Samsung luôn nỗ lực đóng góp vào việc bồi dưỡng các nhân tài về công nghệ, thông qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh nền tảng của Việt Nam”.

Hải Nam