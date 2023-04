Ngày 5/4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin, vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ sinh ba cùng trứng. Theo đó, sản phụ T.L (sinh năm 1993, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mang thai lần đầu ở tuần thứ 35 vào viện với lý do vỡ ối.

Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, 3 bé trai khỏe mạnh lần lượt chào đời. Hai bé có cân nặng 2,2kg và bé còn lại nặng 2kg. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và các con đều ổn định.

Chị L. kết hôn được 8 năm nhưng chưa có con. Năm 2022, chị L. đã thực hiện mang thai bằng phương pháp IVF tại Hà Nội. Sau khi thai được 7 tuần, chị theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cả 3 bé trai đều khỏe mạnh, bú tốt. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bùi Văn Hưng, trường hợp này là ca sinh hiếm gặp, bệnh nhân được thực hiện IVF chuyển 1 phôi đã phân chia để thành 3 thai. Tỉ lệ những trường hợp tương tự chiếm khoảng 1/200.000 ca sinh.

Trong quá trình mang thai, sản phụ có thể gặp nhiều tai biến như truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đồng đều dẫn đến bất tương xứng.

Bác sĩ khuyến cáo các sản phụ cần khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về sản khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng và phòng ngừa những tai biến có thể xảy ra.