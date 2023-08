Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới nhất Thông tư Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió để lấy ý kiến.

Đối tượng áp dụng tại dự thảo Thông tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cá nhân, tổ chức tham gia triển khai đầu tư, xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió, điện sử dụng chất thải rắn, điện sinh khối (trừ các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BC).

Điện mặt trời ở miền Bắc sẽ có khung giá cao hơn 2 miền còn lại

Về nguyên tắc xây dựng giá cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa được xây dựng và ban hành hàng năm.

Giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn được tính bằng giá cố định bình quân + với giá vận hành bảo dưỡng cố định.

Thông tư cũng đưa ra phương pháp, công thức tính giá dựa trên các thông số liên quan như chi phí đầu tư, vận hành, bảo dưỡng cố định, lãi suất, giao nhận điện...

Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và Nam. Do đó, Bộ Công Thương cho biết, để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại khu vực này, cần có cơ chế khung giá cao hơn (do sản lượng điện năng nhận được thấp) hai miền còn lại. Tức là, khung giá phát điện sẽ được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

Trước ngày 1/11 hàng năm, EVN có trách nhiệm tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn và tính toán giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuẩn theo quy định.