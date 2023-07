Ngoài việc nổi danh với hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là vai diễn để đời “thuyền trưởng Jack Sparrow” trong series Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp còn là một nghệ sĩ guitar, thành viên ban nhạc rock The Hollywood Vampires.

Johnny Depp là một thành viên của ban nhạc rock 'The Hollywood Vampires'. Ảnh: Hollywood Vampires.

Hôm 18/7, The Hollywood Vampires có buổi biểu diễn tại Budapest, một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, chỉ ít phút trước khi chương trình bắt đầu, ban tổ chức thông báo hủy show “do những tình huống không lường trước được” và trả lại toàn bộ vé cho khán giả. Thông tin cũng được đăng trên Instagram của Johnny Depp.

Ban nhạc không tiết lộ thêm bất kỳ lý do gì về quyết định bất ngờ này. Tuy nhiên, những người hâm mộ tài tử 60 tuổi nghĩ ngay đến vấn đề sức khỏe của ông.

Chống gậy đến sân khấu

Tuần trước, xuất hiện hình ảnh Johnny Depp chống gậy rời khách sạn ở Glashow để đến buổi biểu diễn cùng với các thành viên Vince Furnier, Tommy Henriksen và Joe Perry của ban nhạc The Hollywood Vampires.

Johnny Depp chống gậy rời khách sạn ở Glashow để đến buổi biểu diễn. Ảnh: Zenpix Ltd.

Tài tử Hollywood diện bộ trang phục phù hợp với một ngôi sao nhạc rock, gồm áo phông hồng thủng lỗ bên trong, áo sơ mi xám và áo khoác kaki ngoài cùng. Ông cũng mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt.

Johnny hoàn thiện vẻ ngoài với rất nhiều đồ trang sức, bao gồm nhẫn bạc, dây chuyền và hoa tai, đồng thời chọn cho mình một cặp kính lớn và chiếc mũ nồi màu nâu.

Trước đó, vào tháng 5, Johnny Depp phải hoãn một số buổi lưu diễn sau khi chấn thương ở mắt cá chân và bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi.

"Các bạn thân mến, tôi rất tiếc phải nói rằng mình đã bị nứt mắt cá chân vì một cú trượt. Bắt đầu với một vết nhỏ, nhưng ở đâu đó giữa Cannes và Royal Albert Hall, nó trở nên tồi tệ thay vì tốt hơn”, Johnny Depp thông báo trên Instagram.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, ông hạn chế đi lại và tham gia các hoạt động. Tài tử hứa hẹn sẽ trở lại những buổi biểu diễn của ban nhạc tại châu Âu cũng như bờ Đông nước Mỹ vào dịp cuối hè.

Ma túy, rượu và trầm cảm

Đây không phải là lần đầu tiên Johnny Depp gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Ông từng phải chật vật cai nghiện ma túy, rượu và vượt qua chứng trầm cảm.

Nam tài tử Hollywood công khai thừa nhận nghiện rượu, lạm dụng chất kích thích. Ảnh: AP.

Trong phiên tòa xét xử vụ kiện vu khống nhắm vào News Group Newspaper hồi năm 2020, các bên tiết lộ Johnny Depp mắc chứng "mất cân bằng dopamine nguyên phát, trầm cảm, rối loạn lạm dụng chất kích thích mãn tính và nghiện nicotin".

Phát biểu tại đây, nam diễn viên cho biết: "Tôi đã cởi mở về những thử thách của bản thân với chứng nghiện rượu và ma túy trong suốt cuộc đời mình. Tôi bắt đầu uống rượu và dùng ma túy khi còn là một đứa trẻ. Tôi không hề xấu hổ khi nói điều này".

Trong cuộc chiến để giành lại sự tỉnh táo, Johnny được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và lạm dụng chất kích thích mãn tính.

Giữa lúc chia tay với nữ diễn viên Amber Heard, Johnny cũng vướng vào một cuộc chiến pháp lý với những người quản lý cũ của mình. Thời điểm đó ông gặp phải cơn trầm cảm cấp tính khi cuộc sống cá nhân và tài chính sụp đổ cùng lúc.

Ông tham gia chuyến lưu diễn cùng The Hollywood Vampires và quyết định viết một cuốn hồi ký. “Tôi tự rót vodka vào buổi sáng, bắt đầu viết cho đến khi nước mắt giàn giụa và không thể nhìn thấy trang giấy nữa”, Johnny chia sẻ với Rolling Stone.

Trailer phần phim 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales':

Nguyễn Hiếu (Theo Mirror, Rolling Stone)