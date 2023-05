Ngày 8/5, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, chiều qua (7/5) trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa, giông lốc, gió giật mạnh.

Thống kê ban đầu, có 81 ngôi nhà bị sập và tốc mái; 1 trường học tốc mái; 3 cột điện chiếu sáng bị gãy, đổ và 1 người bị thương...

Đáng chú ý, hôm qua Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận huyện Tương Dương là nơi kỷ lục về nắng nóng tại Việt Nam với mức nhiệt độ 44,2 độ.

Toàn bộ mái tôn dãy phong học của Trường THPT Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu) bị đánh bay. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trước đó, theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, sau đợt nắng nóng đổ lửa sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan. Nên khi có không khí lạnh đổ bộ, nhiều nơi ở các vùng núi phía Bắc, khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to kèm giông lốc khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, cuốn bay, cây cối, cột điện đổ rạp.

Ngoài các huyện ở Nghệ An, một số khu vực thuộc tỉnh Cao Bằng như: Hà Quảng, Trùng Khánh... cũng xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích cây trồng.

Đồng thời, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/5 đến 8h ngày 8/5 có nơi trên 120mm như: Cây Thị (Thái Nguyên) 136mm, Linh Phú (Tuyên Quang) 153.8mm, Thượng Hóa (Quảng Bình) 141.8mm,...

Cột điện tại xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) bị gãy đổ. Ảnh: CTV

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện nay, miền Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, đặc biệt các tỉnh, thành vùng núi và ven biển.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động các biện pháp chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp, nhưng các tỉnh phía Nam hôm nay cũng đồng loạt giảm 2-3 độ so với hôm qua, lưu ý về chiều tối có thể xuất hiện mưa giông cục bộ, với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, thời tiết có sự chuyển biến đột ngột, nhiệt giảm lại kèm mưa giông nên người dân cần lưu ý có phương án chuẩn bị khi di chuyển ngoài đường.