Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank đón nhận tin vui khi ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động. Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của Eximbank là hơn 18.688 tỷ đồng, tăng thêm 1.218,5 tỷ đồng (mức vốn điều lệ trước đây gần 17.469,6 tỷ đồng) thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ. Việc tăng thêm vốn điều lệ được Eximbank sử dụng vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh và mở rộng khả năng cung ứng tín dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 11% so với đầu năm, đạt mức tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn CAR duy trì ở mức 12-14%, vượt ngưỡng quy định 8% của Ngân hàng Nhà nước.