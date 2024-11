Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng định kỳ hằng năm và chế độ tiền thưởng đột xuất với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đối tượng áp dụng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức làm việc trong Quân đội (công chức quốc phòng); Người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu tại Ban Cơ yếu chính phủ; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể về chế độ tiền thưởng định kỳ hằng năm; chế độ tiền thưởng đột xuất.

Ảnh minh họa: Chí Hiếu

Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 8 lần mức lương cơ sở.

Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 7 lần mức lương cơ sở.

Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Năm 2024, mức thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở; từ năm 2025 trở đi, mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Trong năm nếu sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng,... hưởng lương từ ngân sách nhà nước 7 tháng trở lên thì mức tiền thưởng bằng 1 lần các mức thưởng nêu trên; nếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 7 tháng thì được hưởng 1/2 mức thưởng nêu trên.

Thông tư cũng dẫn chứng ví dụ "đồng chí Nguyễn Văn A" được tuyển dụng là quân nhân chuyên nghiệp từ 1/8/2025 với quân hàm Thiếu úy. Thời gian đánh giá, xếp loại quân nhân chuyên nghiệp năm 2025 của đơn vị "đồng chí A" từ 1/11/2024 đến 31/10/2025.

"Đồng chí A" được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại thời điểm đơn vị đánh giá, xếp loại quân nhân chuyên nghiệp năm 2025, "đồng chí A" có thời gian làm việc thực tế trong năm 2025 là 3 tháng (từ 1/8/2025 đến 31/10/2025). "Đồng chí A" được nhận mức tiền thưởng định kỳ hằng năm của năm 2025 là 3,5 lần mức lương cơ sở.

"Đồng chí Thiếu tá Trần Thị C" nghỉ sinh từ thời điểm tháng 1/10/2024 đến tháng 1/4/2025; thời gian đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2025 của đơn vị "đồng chí C" từ 1/11/2024 đến 31/10/2025.

"Đồng chí C" được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại thời điểm đơn vị đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2025, "đồng chí C" có thời gian làm việc thực tế trong năm 2025 là 7 tháng (từ 1/4/2025 đến 31/10/2025). "Đồng chí C" được nhận mức tiền thưởng định kỳ hằng năm của năm 2025 là 7 lần mức lương cơ sở.

Thưởng thêm khi có thành tích đột xuất

Quân nhân được quy định trong thông tư cũng được hưởng chế độ tiền thưởng đột xuất khi có thành tích công tác đột xuất lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài kế hoạch hoặc ngoài nhiệm vụ thường xuyên mà cá nhân được giao đảm nhiệm.

Mức tiền thưởng thực hiện theo quy chế tiền thưởng đột xuất của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp đối tượng lập thành tích công tác đột xuất được xét thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn nhưng đã giữ quân hàm cao nhất của chức vụ, chức danh đảm nhận; đã giữ bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm lương hiện hưởng hoặc nếu bảo lưu thành tích công tác đột xuất nhưng không còn đủ thời gian công tác để được thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn hoặc đồng thời có các thành tích khác đủ điều kiện để xét thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn thì ngoài mức tiền thưởng quy định được xem xét thưởng thêm một khoản tiền bằng một tháng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính tại thời điểm lập thành tích công tác đột xuất.

Trường hợp cùng thực hiện một nhiệm vụ đủ điều kiện xét nhiều mức tiền thưởng thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng cao nhất.

Chế độ tiền thưởng đột xuất không áp dụng đối với các đối tượng được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng với các hình thức: Khen thưởng công trạng; khen thưởng phong trào thi đua; khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn: khen thưởng đối ngoại: khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/12.