Hồi tháng 11 vừa qua, startup Kyber Network của Việt Nam đã phải đối mặt của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Vụ tấn công khiến người dùng của Kyber Network phải gánh chịu thiệt hại ước tính lên tới 48,8 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khi vụ hack, phía Kyber Network đã thực hiện nhiều động thái nhằm liên lạc, đàm phán và truy tìm kẻ tấn công, nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Mới đây, trên trang Twitter (X) cá nhân, CEO Trần Huy Vũ của Kyber Network đã cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc, đồng thời một lần nữa lên tiếng khẳng định, startup này sẽ bồi thường 100% thiệt hại của người dùng.

Song song với điều này, Kyber Network đã thực hiện những thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đủ vị thế để tiếp tục con đường bền vững phía trước, bao gồm việc tạm dừng các sáng kiến ​​giao thức thanh khoản mới và dự án KyberAI.

CEO Trần Huy Vũ của Kyber Network.

“Đáng tiếc là chúng tôi cũng đã cắt giảm 50% lực lượng lao động. Những ngày vừa qua là một trong những thử thách nhất trong hành trình trở thành một doanh nhân của tôi”, CEO Trần Huy Vũ chia sẻ.

Theo ông Trần Huy Vũ, đây là một quyết định đau lòng bởi mỗi cá nhân trong số họ không chỉ sở hữu tay nghề cao mà còn có những cam kết sâu sắc trong việc phát triển lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) và mang lại những giá trị hữu hình cho người dùng cuối.

“Sự cống hiến không ngừng nghỉ của họ trong thời điểm khó khăn đã thể hiện cá tính và niềm đam mê lớn lao đối với ngành (blockchain). Tài năng và tính chính trực như vậy rất hiếm trong một ngành có nhịp độ phát triển nhanh và hướng đến lợi nhuận”, ông Vũ nhận định.

Để hỗ trợ các thành viên sắp rời đi, Kyber Network đang tạo một cơ sở dữ liệu tự nguyện nhằm kết nối họ với các cơ hội tiềm năng trong không gian Web3. CEO Trần Huy Vũ cũng đề xuất lãnh đạo các công ty blockchain khác nên để tâm tới những nhân sự có năng lực này.

Chia sẻ thêm, CEO Kyber Network cho biết, hoạt động kinh doanh cốt lõi của startup này trong vai trò đơn vị tổng hợp thanh khoản (Aggregator) và cung cấp lệnh giới hạn (Limit Order) hiện vẫn diễn ra bình thường. Trong thời gian tới, Kyber Network cũng sẽ phát triển thêm ZAP API.

Văn phòng hoạt động của Kyber Network.

Khi được đề nghị đưa ra bình luận về vụ tấn công nhằm vào Kyber Network, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, vụ tấn công này đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và uy tín của công ty.

Từ vụ việc này, có thể thấy tình trạng an toàn thông tin trong các startup nói chung và startup blockchain, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung nói riêng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Cục An toàn thông tin, blockchain, tài chính phi tập trung là những lĩnh vực mới, phức tạp, pháp lý chưa rõ ràng, đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn thông tin để đảm bảo tính đúng đắn của các hoạt động. Vì toàn bộ các hoạt động đều dựa trên hợp đồng thông minh (smart contract) được triển khai trên các nền tảng blockchain, do đó, các startup trong lĩnh vực này thường là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo các startup blockchain và đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo mật an toàn để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công mạng. Trong đó, cần tập trung nâng cao an toàn bảo mật mã nguồn ứng dụng, sử dụng các giải pháp, dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin cho nhân viên.

Trước hậu quả nặng nề của vụ tấn công mạng nhằm vào Kyber Network, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, ông Phan Đức Trung từng đưa ra đề xuất, các dự án blockchain nên có cam kết đảm bảo tài sản cho người đầu tư theo tiêu chuẩn tương đương với lĩnh vực tài chính truyền thống. Điều này nhằm xây dựng niềm tin cho người dùng cũng như gia tăng trách nhiệm đối với các chủ dự án.