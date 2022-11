Sự biến mất kỳ bí của Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan tới cô gái Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM, người từng vào sống tại Tịnh thất Bồng Lai), tại phiên tòa hôm nay, các luật sư nhấn mạnh tới sự mất tích kỳ bí của cô gái này.

Trong phiên xét xử sáng nay, HĐXX công bố video được đăng trên các kênh "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ" thể hiện các bị cáo kéo tới Công an huyện Đức Hòa làm loạn, la ó, tố công an bắt cóc Võ Thị Diễm My.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên khai, sở dĩ các bị cáo quay video này là nhằm mục đích giữ lại làm bằng chứng vì lo sợ việc Diễm My bị bắt cóc tại Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019.

Cha mẹ Diễm My tại tòa. Ảnh: Đình Tuyến

Tại phiên xét xử chiều nay, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên đề nghị khởi tố một vụ án khác, để tìm kiếm Diễm Mỹ.

“Đề nghị HĐXX tìm kiếm Diễm My. Diễm My cần phải xuất hiện tại phiên tòa để làm rõ mọi việc”, bị cáo Nhất Nguyên nói.

Trả lời câu hỏi của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc về việc có biết hiện Diễm My đang ở đâu, sức khỏe như thế nào, sống chết ra sao? Bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ Diễm My) cho hay, hiện vợ chồng bà không biết con đang ở đâu, sống chết ra sao.

“Con tôi đã mất tích hơn 2 năm nay, gia đình vẫn đang nhờ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa tìm kiếm. Sau khi được Công an huyện Đức Hòa giao lại cho gia đình vào ngày 12/12/2019, con gái tôi về nhà được 6 tháng thì lại tiếp tục bỏ đi. Con gái tôi là đứa trẻ hiền lành, đã bị nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai dụ dỗ”, bà Mai trình bày.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đình Tuyến

Hơn 2 năm qua, gia đình bà Mai đã đi khắp nơi tìm kiếm con gái; nhận được tin ở đâu xuất hiện người nào giống con, vợ chồng bà lại tất tả tới tìm nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng.

Bà Mai cho hay, trước khi bị dụ dỗ vào Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đang là sinh viên năm 3 đại học. Gia đình cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chờ ngày cho cô đi du học nước ngoài.

Cũng theo lời bà Mai, năm 2019, gia đình bà đến thăm cảnh chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đêm ngủ tại chùa, Diễm My đã gặp nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai. Những người này giới thiệu với Diễm My rằng ngôi chùa của họ rất đặc biệt, có hoa ưu đàm nở rộ. Tu ở chùa sẽ thành thiên tài và họ mời Diễm My vào ngày 12/4/2019 đến chơi.

Vào đêm Diễm My rời khỏi nhà, gia đình đã gọi điện cho Diễm My để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài du học mà muốn đi “tu” tại Tịnh thất Bồng Lai.

"Từ khi biết tới Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My trở thành một người khác hoàn toàn, tính tình thay đổi. Con gái tôi lúc nào cũng tôn sùng Lê Tùng Vân và các đệ tử, không để tâm lời nói cha mẹ" - lời bà Mai.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành truy tìm tung tích của Võ Thị Diễm My.