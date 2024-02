Clip đoàn phim 'Gặp lại chị bầu' kéo hành lý từ sân bay tới thẳng thảm đỏ

Sáng 2/2, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến rất nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có cả chuyến bay của đoàn phim Tết Gặp lại chị bầu từ TP.HCM. Dù cả ê-kíp may mắn kịp đến rạp chiếu Hà Nội để ra mắt phim nhưng do quá sát giờ nên họ không thể về khách sạn thay đồ, trang điểm mà mang hành lý thẳng từ sân bay tới địa điểm diễn ra sự kiện.

Diệu Nhi - Anh Tú trên máy bay ra Hà Nội sau 7 tiếng chờ đợi.

Anh Tú chia sẻ cả đoàn ra sân bay từ 7h sáng nhưng gần 6h chiều mới tới Hà Nội, sau khi chờ lấy hành lý họ chỉ kịp tới địa điểm ra mắt phim mà không thể thay đồ hay trang điểm mà mặc luôn trang phục thường ngày tới thảm đỏ. Dù vậy, sự kiện ra mắt phim vẫn được khán giả Hà Nội đón nhận nồng nhiệt. Chính sự đơn giản gần gũi của các diễn viên lại ghi điểm với toàn bộ khách mời và truyền thông có mặt.

Họ mặc nguyên trang phục khi di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội dự ra mắt phim.

Ngoài ê-kíp Gặp lại chị bầu gồm Nhất Trung, các diễn viên Anh Tú, Diệu Nhi, Lê Giang, Ngọc Phước, Quốc Khánh, nhiều nghệ sĩ phía Bắc đã có mặt để chúc mừng đoàn phim. Đặc biệt, các 'chị đẹp' Lệ Quyên, Quỳnh Nga và Phạm Lịch cũng đã tới chúc mừng 'Em xinh' Diệu Nhi với vai diễn “nàng thơ” Ngọc Huyền. MC Anh Tuấn và nhà báo Trần Hồng Hà - cố vấn chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng tới chúc mừng vợ chồng Diệu Nhi.

MC Anh Tuấn và nhà báo Trần Hồng Hà và Lệ Quyên tới chúc mừng 'chị đẹp' Diệu Nhi ra mắt phim.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông sau buổi chiếu, trước câu hỏi của VietNamNet liệu Anh Tú có buồn khi bị nhận xét lép vế so với diễn xuất của Diệu Nhi trong Gặp lại chị bầu?, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không buồn. Thứ nhất là tôi không so đo với vợ mình. Thứ hai là tôi không so đo với phụ nữ. Thứ ba là bé Nhi là tiền bối bởi thời gian học trong ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, bé Nhi trên tôi 2 khóa nên tôi không thể nào diễn bằng vợ được".

Diệu Nhi không chia sẻ nhiều nhưng luôn hướng mắt về Anh Tú suốt sự kiện.

Anh Tú và Diệu Nhi có yêu nhau hơn sau khi đóng 'Gặp lại chị bầu'? Trước câu hỏi này của MC Phí Linh, Anh Tú đáp: "Tôi nghĩ là có đóng phim chung hay không thì tôi vẫn yêu bé Nhi như ngày xưa, chưa bao giờ thay đổi. Mức độ yêu của tôi đã chạm nóc rồi, không lên được nữa".

Trong Gặp lại chị bầu, Anh Tú và Diệu Nhi đảm nhiệm vai nam và nữ chính với mối quan hệ rất đặc biệt. Lần đầu đóng chung phim điện ảnh nhưng cả hai tương tác rất tốt, đặc biệt trong những cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc.

Gặp lại chị bầu có suất chiếu sớm từ 18h ngày 2/2 và cả ngày 3, 4/2/2024 trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày Mùng 1 Tết, tức 10/2.

Clip Anh Tú trả lời khi bị nhận xét diễn lép vế với vợ