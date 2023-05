Có 6 trận đấu được tổ chức tại AFC 25, trong đó hiện diện dàn võ sĩ nổi tiếng với đẳng cấp rất cao. Cụ thể, nhà vô địch BJJ người Brazil Robson Soares đối đầu với Rene Catalan Jr (Philippines) ở hạng cân Fly Weight.

Dù vậy, đáng chú ý nhất là việc võ sĩ người Brazil từng làm “dậy sóng” làng MMA Việt Nam thời gian vừa qua sau trận thua nhiều tranh cãi trước Trần Ngọc Lượng.

Nhiều trận đấu hấp dẫn ở giải AFC 25

Hấp dẫn không kém là màn đại chiến giữa đại diện duy nhất của Việt Nam là Phan Huy Hoàng ở hạng cân Bantam Weight. Tay đấm 27 tuổi từng gây ấn tượng mạnh tại giải MMA chuyên nghiệp Việt Nam LION Championship gặp thử thách rất lớn trước Pablo Eduardo.

Ngoài các trận đấu kể trên, các cặp Hong Jun Young (Hàn Quốc) vs Mhar John Manahan (Philippines), Han Gil Choi vs Felipe Negochadle (Brazil) hay Nosherwan Khanzada (Hong Kong, Trung Quốc) so tài Jang Bum Seok (Hàn Quốc) tại hạng cân Middle Weight.

Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, hai đại cao thủ dày dặn kinh nghiệm là Rodrigo Caporal (Brazil) đối đầu với Burenzorig Batmunkh (Mông Cổ) ở hạng cân Light Weight.