5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng được bổ sung gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Theo quy định mới sẽ có tối đa 162 vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng thay vì 157 vị trí như trước đây.