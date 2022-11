Sức mạnh tuần dương hạm Mỹ hoạt động gần quần đảo Trường Sa

“USS Chancellorsville đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) dựa trên luật pháp quốc tế. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi nhằm duy trì tự do hàng hải và việc sử dụng biển một cách hợp pháp như một nguyên tắc. Mỹ đang bảo vệ quyền của mọi quốc gia trong việc tự do đi lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, thông cáo từ Hạm đội 7 của Mỹ đăng trên trang Navy.mil, viết.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville của Mỹ hoạt động ở khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Navy.mil

Theo thông cáo trên, tất cả các quốc gia thuộc cộng đồng quốc tế đều đóng vai trò lâu dài trong vấn đề bảo vệ sự tự do hàng hải, khi điều này “nắm vai trò rất quan trọng đối với an ninh, sự ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu”.

“Tàu USS Chancellorsville đã khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở khu vực gần quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông, và điều này phù hợp với luật pháp quốc tế”, thông cáo nhấn mạnh.

Theo trang Seaforces.org, USS Chancellorsville là tuần dương hạm thuộc lớp Ticonderoga được Mỹ đóng và đưa vào biên chế hải quân nước này từ năm 1989. Tàu có chiều dài 173m; sườn ngang 16,8m; mớn nước 10,2m. Tàu có trọng tải tối đa đạt gần 9.800 tấn. USS Chancellorsville cần 4 động cơ tuabin khí General Electric LM2500 để hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu có thể đạt 60 km/h.

Tàu USS Chancellorsville. Ảnh: defense.gov

Do tác chiến trên biển, nên USS Chancellorsville được lắp nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN/SPY-1B được trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 324km, hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C của USS Chancellorsville có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi đối phương ở khoảng cách 74,1km.

Vị trí hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C (khoanh đỏ) lắp trên tàu USS Chancellorsville. Ảnh: Military Leak

Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên USS Chancellorsville khá đa dạng, với nhiều loại vũ khí như hai hệ thống Phalanx CIWS bao gồm hai pháo sáu nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực; hai hải pháo 127mm Mark 45, hai pháo Mark 38 cỡ nòng 25mm cùng bốn súng máy hạng nặng M2 12,7mm.

Vị trí hệ thống phóng tên lửa Mark 41 và hải pháo 127mm Mark 45 (khoanh đỏ) trên tàu USS Chancellorsville. Ảnh: shipshub.com

Dù vậy, vũ khí nguy hiểm nhất của USS Chancellorsville lại là hệ thống phóng tên lửa Mark 41 được trang bị 122 tên lửa hành trình các loại, từ tên lửa tầm trung RIM-66 cho đến tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500km. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt một sân đáp đủ rộng cho hai trực thăng chống ngầm đa nhiệm SH-60B hoặc MH-60R Seahawk.