"Trường kỳ ế ẩm"

Gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối tháng 09/2020 đến nay, mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan Suzuki Ciaz 2021 được giới thiệu với 1 phiên bản duy nhất cùng mức giá 543,9 triệu đồng.

Dù được đánh giá là có thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu, song mẫu xe thương hiệu Nhật Bản lại gây thất vọng lớn khi luôn có doanh số lẹt đẹt theo chiều hướng "ế dần đều".

Suzuki Ciaz thường xuyên nằm trong nhóm xe bán ế nhiều năm nay. (Ảnh: Suzuki)

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong cả năm 2021, Suzuki Ciaz bán ra được 326 chiếc. Tuy vậy, sang năm 2022, tổng doanh số của mẫu xe này còn vỏn vẹn là 55 chiếc, tức là trung bình mỗi tháng chỉ bán được hơn 4 xe. Một phần lý do là bởi nhà nhập khẩu các dòng xe Suzuki đã tạm dừng bán phiên bản cũ trong 5 tháng để update phiên bản được nâng cấp nhẹ với tiêu chuẩn khí thải EURO5.

Nhưng sự thất vọng tiếp tục được kéo dài sang năm 2023 khi chưa có tháng nào mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này bán được quá 2 chiếc. Và tất nhiên, với doanh số như vậy, Ciaz thường xuyên là cái tên "đội sổ" trong nhóm xe ế ẩm nhất thị trường.

Ciaz là mẫu xe ế nhất thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023 theo báo cáo của VAMA.

Suzukia Ciaz có gì đặc biệt trong phân khúc

Công bằng mà nói, Suzuki Ciaz cũng không hẳn đuối hơn so với các đối thủ nếu mổ xẻ về các thông số cũng như trang bị. Nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc và sớm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức EURO5 có thể là một lợi thế của Ciaz, trong khi phần lớn các đối thủ tại phân khúc xe sedan cỡ B hiện nay đều được lắp ráp trong nước.

Về tổng thể, Ciaz thế hệ hiện tại có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.730 x 1.475 (mm). So với các đối thủ, Ciaz dài hơn Toyota Vios 2023 65mm, hơn Hyundai Accent 2022 50mm và chỉ ngắn hơn Honda City 2022 63mm. Chiều rộng và cao giữa các mẫu xe này chênh lệch không đáng kể.

Đáng chú ý, chiều dài cơ sở của Ciaz là 2.650mm, hơn Accent, City 50mm, và hơn Vios đến 100mm. Chiều dài cơ sở của Ciaz chỉ kém các mẫu sedan cỡ C như Toyota Corolla Altis hay Kia K3 có 50mm. Điều này giúp Suzuki Ciaz có được không gian bên trong khoang lái rộng rãi nhất phân khúc, không kém nhiều so với một chiếc sedan cỡ C.

Bảng thông số kỹ thuật của Ciaz 2021 đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Một điểm cộng nữa đến từ thiết kế ngoại hình là Ciaz có khoảng sáng gầm xe 160mm và kích thước la-zăng 16 inch, cũng cao nhất trong phân khúc. Khoảng sáng gầm tốt cùng la-zăng lớn giúp chiếc xe này linh hoạt hơn khi di chuyển ở những địa hình gồ ghề, phức tạp. Hệ thống khung gầm của mẫu xe Nhật Bản cũng được đánh giá là cứng cáp, chắc chắn.

Dù là mẫu xe cỡ B giá rẻ nhưng Ciaz khá trau chuốt trong thiết kế. Đầu xe bắt mắt trong bộ lưới tản nhiệt hình thang với nhiều chi tiết được mạ chrome, hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng Bi-Projector kết hợp đèn day-light ban ngày. Phần thân xe được thiết kế thuôn dài với các đường nét khá hài hoà, trung tính. Cùng với đó là bộ gương chiếu hậu gập-chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ,...

Ngoại hình của Suzuki Ciaz khá hài hoà, trung tính và cứng cấp. (Ảnh: Suzuki)

Nhiều nhược điểm cố hữu

Đi cùng với nhiều ưu điểm thì với những khách hàng Việt, có vẻ như Suzuki Ciaz vẫn còn vô số nhược điểm cần hoàn thiện nếu muốn "thoát ế".

Đầu tiền là về động cơ. Suzuki Ciaz sử dụng khối động cơ xăng 1.4L cho công suất 91 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Động cơ này được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu (5,6 lít/100km đường hỗn hợp - theo công bố của nhà sản xuất), nhưng lại tỏ ra hơi đuối nếu muốn tăng tốc trên đường trường.

Đồng thời, hộp số tự động 4 cấp của Ciaz cũng được cho là đã lạc hậu khi các đối thủ cùng phân khúc hầu hết đã sử dụng hộp số 6 cấp hoặc CVT.

Dù có khoang nội thất rộng rãi nhưng bị người dùng đánh giá là thiếu cảm xúc. Những trang bị về giải trí, an toàn trên Ciaz cũng chỉ ở mức đủ dùng và không có gì nổi trội so với các đối thủ.

Mẫu xe này chỉ được trang bị các options ở mức cơ bản như: Ghế da, màn hình giải trí 9 inch; điều hoà tự động 1 vùng; camera lùi; 2 túi khí; hệ thống phanh có ABS, EDB, BA;… thậm chí chưa được trang bị hệ thống cân bằng điện tử - tính năng mà hầu hết các mẫu xe trong phân khúc đã có từ lâu.

Ciaz có khoang nội thất khá rộng rãi nhưng lại bị người dùng đánh giá là thiếu cảm xúc. (Ảnh: Suzuki)

Nằm trong phân khúc sedan cỡ B vốn có khá nhiều "đất diễn", tuy vậy Ciaz lại phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ sừng sỏ luôn trong top doanh số như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Những cái tên khác là Mitsubishi Attrage, KIA Soluto, Nissan Almera,...cũng có những tệp khách hàng riêng.

Phiên bản duy nhất này của Suzuki Ciaz có gía niêm yết 543,9 triệu và hầu như không có đợt giảm giá đáng kể nào trong thời gian vừa qua. So với một số đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios (giá 489-641 triệu), Honda City (529-599 triệu), Mazda 2 (479-574 triệu), Ciaz khó cạnh tranh về chất lượng.

Trong khi các mẫu xe khác như Hyundai Accent (426-542 triệu), KIA Soluto (409-474 triệu) hay Mitsubishi Attrage (380-490 triệu),... lại có giá mềm hơn cùng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá. Chưa kể, phân khúc sedan cỡ B nói chung cũng đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ nhóm xe SUV đô thị với mức giá bán gần tương đương.

Bất lợi của Ciaz là khi đưa về Việt Nam là chỉ có một phiên bản duy nhất sử dụng số tự động, do vậy, mẫu xe của Suzuki gần như nằm ngoài “vùng phủ sóng” của những người mua xe với mục đích chạy dịch vụ. Đây là lượng khách hàng vô cùng lớn mà các mẫu ở phân khúc sedan cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage đang tiếp cận rất tốt.

Và một điểm trừ không thể không nhắc đến khiến Ciaz khó lòng chiếm được cảm tình từ người dùng Việt Nam đến từ yếu tố thương hiệu.

Dù rất cố gắng tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm cũng như hoàn thiện hệ thống đại lý, nhưng thực sự thương hiệu Suzuki vẫn chưa chiếm được lòng tin của khách hàng Việt. Bằng chứng là trong số 4 mẫu xe du lịch của mình thì 3 mẫu (bao gồm Ciaz, Swift và Ertiga) thường xuyên nằm trong top xe bán chậm.

Nhìn chung, khách hàng Việt đang có quá nhiều sự lựa chọn một chiếc xe ở mức giá hơn 500 triệu, và thực tế phũ phàng là gần như tuyệt đại đa số đã không lựa chọn cái tên của Suzuki.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!