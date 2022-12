Tai nạn liên hoàn trên phố ở Hà Nội, tài xế ô tô có nồng độ cồn 'kịch khung'

Hồi 23h30 tối 15/12, tại đối diện số nhà 59 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe ô tô và 2 xe máy.

Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 30E-927.XX do anh L.T.S. (SN 1971, trú tại phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển số 19N1-66.XX do anh H.T.D. (SN 2003, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe máy điện do anh P.Đ.V. (SN 2009, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Vụ va chạm đã làm 4 người bị thương nhẹ, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Q

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế L.T.S.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,46 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm "kịch khung" được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm cao nhất trong Nghị định 100/NĐ-CP là 0,4 mg/L khí thở).

Người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện, lực lượng chức năng đang yêu cầu tài xế S. trình diện để test ma túy.