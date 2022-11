Tại sao giảm cân bằng ăn nhiều hoa quả mà vẫn béo?

Nặng 65 kg với chiều cao 1m55 khiến chị Hoài An (32 tuổi, Hà Nội) vô cùng tự ti. Nhiều lần giảm cân bằng phương pháp khác nhau nhưng kết quả không như mong muốn càng khiến chị chán nản.

Gần đây nhất, chị Hoài An nghe lời bạn bè thử giảm cân bằng cách cắt tinh bột, tăng cường ăn hoa quả. Tuy nhiên việc ăn hoa quả thay cơm vẫn không khiến chị giảm cân. Trái lại, người phụ nữ này còn cảm thấy mỏi mệt, không đủ năng lượng để hoạt động, làm việc.

BS dinh dưỡng Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng, thành phần dinh dưỡng của trái cây rất khác nhau giữa các loại, nhưng tất cả các loại đều chứa các chất dinh dưỡng quan trọng.

Đặc biệt, trái cây có nhiều chất dinh dưỡng và tương đối ít calo nên chúng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân. Hơn nữa, chúng chứa nhiều nước và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no. Do đó, bạn thường có thể ăn trái cây tùy thích.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn trái cây có liên quan đến lượng calo thấp hơn và có thể góp phần giảm cân theo thời gian. Táo và các loại trái cây họ cam quýt, như cam và bưởi, là một trong những loại quả khiến bạn no lâu nhất.

Cũng cần lưu ý rằng trái cây nguyên khối, đặc sẽ giúp no hơn nhiều so với trái cây xay hoặc nước ép, mà bạn thường có thể tiêu thụ nhiều mà không cảm thấy no.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống nhiều nước trái cây có liên quan đến việc tăng lượng calo và có thể làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh nghiêm trọng khác. Nói cách khác, tránh uống nhiều nước ép trái cây và thay vào đó hãy thưởng thức trực tiếp các loại quả.

Tuy nhiên, chính vì tác dụng này nên nhiều người vẫn nghĩ ăn nhiều hoa quả thì sẽ không bị béo, hoặc những người bị thừa cân béo phì lại nhịn ăn cơm, thay bằng hoa quả để giảm cân nhưng cân nặng không giảm mà vẫn tăng.

Ths.BS Lê Thị Hải thông tin, các loại quả chín nhất là những loại quả có vị ngọt có hàm lượng đường cao, khi ăn nhiều, các loại quả này cũng cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng khá lớn.

Ví dụ nếu bạn ăn hai quả chuối tiêu loại 100g, năng lượng cũng bằng ăn một bát cơm, ăn một quả na, một quả xoài loại 200 – 250g. Bạn ăn 300g mít, hoặc vải, nhãn, cũng tương đương với 1 bát cơm. Vì vậy nếu nhịn ăn cơm, ăn nhiều các lọai quả ngọt này, bạn bị tăng cân là chuyện đương nhiên.

Nếu muốn không bị béo hoặc muốn giảm cân, bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như: dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê, cam, quýt, trong đó dưa chuột và bưởi còn có tác dụng giảm béo, giảm lượng mỡ dư thừa trong máu.

Dưa chuột, củ đậu còn có thể dùng làm thức ăn cho những người thừa cân béo phì có thói quen ăn vặt. Theo Th.BS Hải, các loại củ, quả này có năng lượng rất thấp, thành phần chủ yếu là nước, cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, các vitamin và khoáng chất.