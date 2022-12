Tài xế ở Hà Nội đâm vào dải phân cách, nồng độ cồn gấp 2,6 lần mức tối đa

Chiều 17/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn xảy ra tại chân cầu vượt Trần Khát Chân (Hà Nội).

Cụ thể, vào 19h ngày 16/12, anh Đ.Q.T. (SN 1983, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 16K2- 09.XX đến chân cầu vượt Trần Khát Chân đã tự đâm vào dải phân cách.

Sau vụ va chạm, anh T., bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn, tài xế Đ.Q.T. vi phạm ở mức 1,023 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao, gấp 2,6 lần mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (Mức vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100/NĐ- CP là 0,4 mg/L khí thở).

Trong những ngày qua, tại Hà Nội, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn làm nhiều người bị thương.

Trước đó, tối 15/12, ô tô mang BKS 30E- 927.58 đã đâm vào 2 xe máy tại phố Đinh Tiên Hoàn (Hoàn Kiếm). Tài xế điều khiển xe gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,46 mg/L khí thở.

Vụ tai nạn giữa 1 xe ô tô và 2 xe máy tại phố Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: H.Q)

Còn trước đó 5 ngày, tối 10/12, tài xế ô tô mang BKS 30G- 111.52 đã đâm liên hoàn vào 10 xe máy, trong đó có 4 xe hư hỏng nặng làm 4 người bị thương tại phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng). Tài xế Nghiêm Thành Đạt (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở. Mức vi phạm này đã cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Chưa hết, tối 8/12, một tai nạn giao thông do nữ tài xế ô tô mang BKS 30G- 766.06 gây ra đã đâm vào 4 người đi bộ. Nữ tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,562 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,4 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Trước thực trạng trên, Lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ Cảnh sát 141 và 29 Đội CSGT- Trật tự Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm.