Trung tâm 29.30D (phường Yên Nghĩa, Hà Đông) đóng cửa từ chiều 3/3, hiện nay trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 9 trạm đăng kiểm còn hoạt động. Đến sáng 6/3 trạm đang kiểm 29-32D (quận Hoàng Mai) cũng treo biển tạm dừng hoạt động do thiếu nhân sự, nên chỉ còn 8 trạm đăng kiểm làm việc. Áp lực lên các trung tâm kiểm định còn tăng hơn nữa khi nhiều trạm mở nhưng hoạt động chỉ một phần công suất do thiếu nhân sự. Điển hình như trạm đăng kiểm 29-06V hoạt động một nửa công suất vì thiếu nhân sự, trạm này mới mở cửa trở lại khoảng 3 tuần nay do trước đó tạm đóng cửa phục vụ công tác thanh, kiểm tra. Với số dây chuyền kiểm định còn lại tại các trung tâm mỗi ngày ở Hà Nội chỉ đăng kiểm được cho khoảng 1.000 xe, tương đương với khoảng 30.000 xe mỗi tháng. Trong khi đó, lượng ô tô tới hạn kiểm định tại Hà Nội trong tháng 3 là hơn 75.000 xe, tức chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu của người dân.