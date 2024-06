Thông tin tới VietNamNet, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết, đã mời làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn G. - người điều khiển chiếc xe ben vượt đèn đỏ về hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, vào ngày 15/6, Báo VietnamNet đã đăng bài bài viết "Long An: Xe ben luồn lách, thản nhiên vượt đèn đỏ rồi quay đầu giữa ngã ba", nguồn video do độc giả Nguyễn Minh Huy (TP. Hồ Chí Minh) cung cấp.



Theo Công an tỉnh Long An, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của báo VietNamNet, Công an tỉnh đã phân công cho Phòng CSGT tiến hành xác minh và xác định, xe ben vi phạm nói trên mang BKS 62C-115.18, do ông Nguyễn Văn G. (46 tuổi, trú tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển. Xe là phương tiện của một công ty cũng có địa chỉ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Làm việc trực tiếp với cơ quan công an, tài xế G. khai nhận, vào lúc 09h40 ngày 15/6 đã trực tiếp điều khiển xe ben nói trên lưu thông hướng TP. Hồ Chí Minh đi Tiền Giang trên Quốc lộ 1A. Khi đến giao lộ với Đường tỉnh 818 (ngã ba Bình Ảnh) thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông màu đỏ nhưng ông G. vẫn cho xe vượt qua và quay đầu xe lại.

Chiếc xe là phương tiện của một công ty có trụ sở tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện, Phòng CSGT tỉnh Long An đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn G. về hành vi vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP). Đồng thời tạm giữ Giấy phép lái xe hạng C của ông G. (có giá trị đến ngày 15/5/2028, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cấp) để tiếp tục xử lý.

Theo Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn phải chịu thêm hình thức phạt bổ sung là tước Giấy phép lái xe 1-3 tháng.

