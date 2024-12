Xem xét trách nhiệm hãng xe công nghệ có nhiều tài xế vi phạm giao thông Ngày 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 132 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đối với các hành vi vi phạm của xe mô tô kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa thông qua ứng dụng gọi xe trên mạng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý ứng dụng kết nối công nghệ khi có nhiều tài xế vi phạm giao thông.