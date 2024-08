Chiều nay (10/8), Công an TP Dĩ An đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai mẹ con tử vong thương tâm.

Ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy. Ảnh: TPO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, hai mẹ con ở Bình Dương đón xe ôm công nghệ do một tài xế trung niên điều khiển để di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Khi đến đoạn gần Khu du lịch Thủy Châu (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), giữa xe ôm công nghệ và xe tải chạy cùng chiều xảy ra va chạm.

Sau va chạm, cả 3 người trên xe máy bị ngã xuống đường. Trong đó, hai mẹ con bị xe cán qua người tử vong. Tài xế xe ôm công nghệ may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, xe máy chở nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè. Khu vực xảy ra va chạm nằm trên làn đường dành cho xe máy.

Trước đó một ngày, một đôi vợ chồng và con nhỏ ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũng tử vong do va chạm với xe tải trên một tuyến đường liên huyện.

Cơ quan CSĐT sau đó đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tài xế xe tải để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.