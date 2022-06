Tám cách tiết kiệm điện khi dùng tủ lạnh giúp tiền điện hàng tháng giảm 25%

Tủ lạnh là vật dụng mà nhà nào cũng có. Được bật quanh năm nên tủ lạnh rất ngốn điện.

Tiết kiệm điện khi dùng tủ lạnh giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện. Dưới đây là một só cách tiết kiệm điện khi dùng tủ lạnh không phải ai cũng biết.

1. Điều chỉnh nhiệt độ tốt nhất ở 7-8 độ C sẽ tốn ít điện hơn

Khi mới mua tủ lạnh về, bạn nên chuẩn bị một nhiệt kế, đặt vào một ngăn trong khoang giữ lạnh. Sau khi đã đặt đồ ăn vào rồi mới bắt đầu điều chỉnh độ lạnh, nên điều chỉnh 2-3 lần để tiến dần tới nhiệt độ tốt nhất (thường là 7-8 độ C). Đây là nhiệt độ thích hợp nhất. Dùng tủ lạnh ở mức nhiệt dưới 5 độ C sẽ hao hơn 1kW. Nếu là tủ lạnh có 2 cửa nhiệt độ buồng đông lạnh ở mức -18 độ C là đủ để nước đóng băng. Nếu dùng -18 độ C thay cho –22 độ C thì mỗi tháng bạn tiết kiệm được trên dưới 25% điện.

2. Thêm nhựa xốp vào ngăn giữ lạnh

Khi thực phẩm cần giữ chỉ chiếm một diện tích nhỏ buồng giữ lạnh, bạn có thể đem những miếng nhựa xốp chứa đầy vào buồng giữ lạnh, từ 1-2 ngăn. Tính dẫn nhiệt của nhựa xốp rất kém, hầu như không hút khí lạnh bên trong tủ. Làm theo cách trên, dung tích ban đầu của tủ lạnh bị thu nhỏ lại, làm cho thời gian làm việc của bộ phận chế lạnh được trút ngắn, tất nhiên là điện sẽ được tiết kiệm.

3. Dùng mảnh nylon trong làm rèm che để ngăn sự đối lưu giữa hai luồng khí trong và ngoài tủ lạnh