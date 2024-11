Theo Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 0h15 ngày 3/11, chị Q. điều khiển xe máy dừng tại nút giao đèn tín hiệu Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lúc này, đoàn xe máy do nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20-30 xe) di chuyển với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi theo chiều ngược lại. N.H.Nh. (SN 2005, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo N.Ph.A. (SN 2005, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) đâm trúng xe máy của chị Q., khiến chị Q. ngã văng xuống đường. Lúc này, xe của N.T.M.K. (SN 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đi đến, tiếp tục đâm trúng chị Q. Hậu quả, chị Q. văng ra xa, tử vong tại chỗ còn nhóm thanh thiếu niên rời khỏi hiện trường. Đến sáng 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án và tạm giữ nhóm 10 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ tai nạn.