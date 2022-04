Thắng lớn trên đất Âu, Mỹ, vừa thoát khó đại gia miền Tây lãi đậm gấp 4 lần

Doanh nghiệp cho biết, sản lượng và giá bán thời gian này đều tăng mạnh, trong bối cảnh hầu hết các thị trường xuất khẩu hồi phục, đặc biệt là Mỹ và EU.

Biên lãi gộp tăng từ 15,3% lên 23,8% trong quý, tương ứng lợi nhuận gộp 778 tỷ đồng, tăng 185% so với quý I/2021. Sau khi trừ chi phí, VHC lãi sau thuế 553 tỷ đồng, gấp hơn 4,2 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 548 tỷ đồng.

Năm 2022, VHC đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 36% so với thực hiện năm trước, cũng là kế hoạch cao nhất từ khi niêm yết của doanh nghiệp.

Chốt phiên 22/4, cổ phiếu VHC có giá 95.800 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu này đã lên mức 106.400 đồng, cao nhất từ trước tới nay và tăng 73% trong vòng gần 3 tháng.

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu thuần cả năm đạt 315,3 tỷ đồng, đi ngang so với con số hơn 322 tỷ đồng đạt được quý 1/2021.

Doanh thu tài chính tăng gấp 3 cùng kỳ, lên gần 2 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá; chi phí tài chính giảm được 26% xuống còn 6,6 tỷ đồng. Tuy vậy cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ với tỷ lệ tăng xấp xỉ 3 lần.

Biểu đồ chỉ số

Mới đây, ACL đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu đồng loạt tăng tốc như doanh thu thuần dự kiến đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 20% và lãi trước thuế đạt 200 tỷ đồng, gấp bốn lần năm trước.

Cổ phiếu ACL giao dịch đã tăng lên mức 33.150 đồng/cp trong phiên ngày 21/4.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) cho biết, quý I/2022, công ty đạt 1.878 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2022 đạt 1.871 tỷ đồng, sau khi trừ giá vốn 1.565 tỷ đồng, Công ty thu về lợi nhuận gộp 306 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý này đạt 53,9 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm mạnh 15 tỷ đồng so với kỳ trước xuống còn 45 tỷ đồng.

Năm 2022, IDI đặt kế hoạch doanh thu cán mốc 8.300 tỷ đồng, tăng trưởng 45% và lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, vượt gấp 6,3 lần so với năm 2021.

Cổ phiếu IDI cũng đã lên mức cao 31.050 đồng/cp ngày 18/4. Hiện, cổ phiếu này giao dịch quanh mức 24.900 đồng/cp.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá, xuất khẩu thủy sản quý 1/2022 đạt kết quả cao nhất so với quý 1 hàng năm từ trước tới nay, báo hiệu một năm xuất khẩu thủy sản có nhiều triển vọng tăng trưởng tốt.

Báo cáo triển vọng ngành thủy sản, CTCK KIS Việt Nam dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2022 có thể phục hồi hoàn toàn nhờ việc dịch bệnh được kiểm soát tốt ở các thị trường tiêu thụ để ổn định nhu cầu tiêu thụ ở mức cao so với 2021.

Bên cạnh đó, các chính sách "bình thường mới" thúc đẩy các nhà xuất khẩu thích ứng với dịch bệnh và duy trì chuỗi cung ứng thủy sản, thuế suất ưu đãi của các hiệp định EVFTA, UKVFTA và các thị trường niềm năng trong hiệp định CPTPP như Mexico, Canada, Nhật Bản là những động lực then chốt tạo ra lợi thế cạnh tranh với các nước cung ứng khác. Những hạn chế về logistic có thể giảm dần trong nửa cuối năm 2022.

Chưa xác định đáy

Sau 6 phiên giảm mạnh thì phiên cuối tuần qua VN-Index đã có được sắc xanh. Thanh khoản 2 phiên gần nhất đều duy trì ở mức cao, khá tích cực, thể hiện xung lực bắt đáy rất mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index đứng ở mức 1.379,33 điểm, tương ứng giảm 79,33 điểm (-5,44%) xuống 1.379,23 điểm. HNX-Index giảm 57,59 điểm (-13,82%) xuống 359,12 điểm. UPCoM-Index giảm 8,21 điểm (-7,31%) xuống 104,15 điểm.

Theo TVSI, dòng tiền đang đổ vào các cổ phiếu Bluechips trong khi các cổ phiếu đầu cơ vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục chứng kiến dòng tiền “tháo chạy”.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu đã tăng ngược chiều trong thời gian qua cũng bị chốt lời mạnh, cho thấy sự chuyển dịch của dòng tiền sang các cổ phiếu cơ bản đã giảm sâu và ở định giá hấp dẫn.

Với cách mua vào quyết liệt từ các nhà đầu tư tổ chức trong vài phiên gần đây thì đa số áp lực giải chấp đã giải tỏa được phần nào. Lượng cổ phiếu mua vào với mục tiêu thường là đầu tư dài hạn này sẽ được khóa lại giúp áp lực cung của các cổ phiếu Bluechips giảm đi. Hiện còn quá sớm để đánh giá phiên này thị trường đã tạo đáy hay chưa.

SHS dự báo, trong tuần giao dịch tiếp theo, VN-Index có thể sẽ hồi phục với mục tiêu gần nhất là ngưỡng 1.420 điểm (MA200) nếu như ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.350 điểm được giữ vững. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực tiếp tục gia tăng thì VN-Index có thể sẽ đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.350 điểm.

Duy Anh