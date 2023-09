Ở tập 5 The New Mentor, 18 thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh tạo dáng cùng một thương hiệu xe quốc tế.

Các người mẫu được yêu cầu chụp ảnh cùng 4 bạn diễn là: người mẫu Hữu Long, Luigi, Xuân Thắng và Mister International 2017 - Lee Seung Hwan trong bộ ảnh mang tên The power of the curve.

Thanh Hằng thị phạm cùng giám khảo là DJ người Thái Matoom trên xe sang.

Thanh Hằng là mentor đồng hành ở tập này. Cô khiến các thí sinh và khách mời ấn tượng với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, tương tác ăn ý với bạn diễn nam để tạo nên những tấm hình quảng cáo ấn tượng. Người mẫu Thái Metoom còn thốt lên bất ngờ vì khả năng làm việc rất tốt của Thanh Hằng.

Các thí sinh trải qua trình chụp ảnh với kỹ năng tạo dáng, tương tác cùng bạn diễn. Kết quả, ban giám khảo chọn ra top 3 trong thử thách lần này là: Như Vân (team Hồ Ngọc Hà), Kim Phương và Ngọc Ánh (team Thanh Hằng).

Thí sinh Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà) giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên của tập 5.

Chiến thắng một lần nữa đã thuộc về Như Vân team Hồ Ngọc Hà. Kết quả này đã giúp Hồ Ngọc Hà nhận được một đặc quyền là lựa chọn team sẽ kết hợp với mình ở thử thách tại Proving Area tập 5, sau đó cùng Thanh Hằng giành chiến thắng.

Ngọc Ánh team Thanh Hằng đã tiếp tục ghi tên mình trong Top 3 và trở thành "chiến thần" với thử thách sau 5 tập. Đây được xem là thành tích đáng gờm, giúp người mẫu được đánh giá là một "đối thủ" mạnh tại chương trình.

Các người mẫu tạo dáng với mẫu xe trị giá khoảng 5,9 tỷ đồng.

3 người mẫu không may có thể hiện không tốt là Bảo Ngọc (team Lan Khuê), Cao Ngân và Khloé Phương Nguyễn (team Hương Giang).

The New Mentor thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, tìm kiếm, đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp nhu cầu, xu hướng thị trường thời trang cao cấp. Chương trình đang quy tụ thí sinh gồm người mẫu, á hậu có tiếng trong làng mốt như Mai Ngô, Như Vân, Chúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Lê Thu Trang, Kim Nhung, Pông Chuẩn...

Lê Minh