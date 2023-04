Sáng 24/4, PV báo VietNamNet, có mặt ở bến xe xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nhiều người dân nơi đây cho biết, đêm 22/4, họ nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy cùng lời tri hô: “Chém chết... thanh niên xã Tân Lập”.

Khu vực xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, có 2 thanh niên đi trên xe máy đuổi theo truy sát một nam thanh niên. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Hữu Lương (2002, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) bị thương nặng phải nhập viện khâu 16 mũi.

Nằm trên giường với nhiều thương tích trên người, anh Lương cho biết: “Vào khoảng 0h30 ngày 23/4, tôi và người bạn tên Huy ở cùng xã rủ nhau đi ăn đêm. Khi ra đến bến xe xã Tân Lập, người bạn ngồi sau xe tôi nói có nhóm thanh niên lạ mặt mang hung khí, đi ít nhất 3 xe máy, mỗi xe 2 người đang đuổi đánh mình”.

Nơi anh Nguyễn Hữu Lương bị đối tượng đạp xe ngã và chém trọng thương.

“Dù không thù oán gì nhưng khi nghe bạn nói vậy, tôi liền chạy xe ra đường 32. Lúc này nhóm thanh niên lạ mặt vẫn truy đuổi phía sau, tôi cố gắng chạy đến cây xăng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để vòng về nhà. Khi đến đó, một người trong nhóm này đuổi kịp, đạp vào xe khiến tôi ngã xuống đường", anh Lương kể.

Theo anh Lương, khi anh ngã xuống đường, nhóm người này lao tới, dùng dao chém tới tấp. Riêng anh Huy may mắn chạy thoát, chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Lương

Khi nhóm thanh niên lạ mặt bỏ đi, Huy quay lại và đưa anh Lương đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Đan Phượng để khâu vết thương.

"Vào bệnh viện huyện, tôi được giới thiệu chuyển đến Bệnh viện 19-8 điều trị. Đến đây, tôi được các bác sĩ khâu 16 mũi, trong đó 4 mũi ở đầu, 4 ở chân, 4 ở cẳng tay, 4 ở cánh tay”, anh Lương kể lại.

Theo anh Lương, vì may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm nên các bác sĩ cho về nhà điều trị.

Anh Nguyễn Hữu Lương kể lại vụ việc với PV VietNamNet.

Ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết: “Gia đình Lương thuộc diện hộ nghèo trong xã. Ông Cường (bố anh Lương-PV) là người tàn tật, hằng ngày ngồi trên xe ba bánh đi bán bông tăm, bật lửa kiếm sống qua ngày, còn người vợ đau ốm suốt”.

Theo ông Mười, gia đình anh Lương chưa có ai vi phạm pháp luật, luôn sống hòa thuận với mọi người xung quanh.

Thương tích trên cơ thể anh Nguyễn Hữu Lương

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tân Hội, trước khi anh Lương bị chém, trên địa bàn cũng có trường hợp một sinh viên đang làm thêm ở nhà hàng H.T. bị các đối tượng lạ mặt chém rạn xương sọ não.

Quản lý nhà hàng H.T. cho biết, đã trình báo sự việc tới Công an xã Tân Lập; nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Hiện Công an xã Tân Lập đã nhận được đơn phản ánh tội phạm của các nạn nhân nêu trên.

"Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng lấy lời khai của các nạn nhân và khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc", đại diện Công an xã Tân Lập thông tin.