Video:

Bước vào thời khắc đầu năm mới, thầy Minh Niệm gửi tới đại chúng cặp câu đối mình viết cho năm Giáp Thìn:

“Khao khát tự do, vươn mình khai phóng

Mong muốn yêu thương, thu vén về nhà”.





Thầy Minh Niệm

Thầy Minh Niệm chia sẻ, chúng ta có 2 nhu cầu rất lớn đó là được tự do, được là chính mình, được làm những gì mình thích, phù hợp với con người mình, được bước tới những chân trời rộng lớn làm những điều có ích cho đời.

Nhưng chúng ta còn có một nhu cầu khác đó là nhu cầu được yêu thương. Sự quan tâm, sự yêu thương vốn là đặc sản của dân tộc Việt Nam, của con rồng cháu tiên nên chúng ta luôn cảm thấy mình cần được yêu thương.

Cần yêu thương thì hãy quay về nhà, quay về để có mặt trọn vẹn cho nhau, sưởi ấm lại tình nồng, bếp lửa hồng vẫn còn tươi mới đó.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, thầy cũng gửi lời chúc mừng xuân mới tới đại chúng.

“Chúc quý vị bước vào năm Giáp Thìn 2024 thật nhiều sức khỏe, bình an và đầy nghị lực để quyết liệt, để như một con rồng xanh bay lên, trỗi dậy, để cùng với dân tộc Việt Nam ở khắp nơi tạo nên một sức mạnh oai hùng của dân tộc Việt, để sánh vai với các cường quốc năm châu, bay cùng với những con rồng lớn của thế giới. Và chúng ta sẽ mong muốn mình thoát ra khỏi sự giới hạn, sự mông muội của mình, bước tới chân trời rộng lớn, trở thành công dân toàn cầu”.

Trở về với "khu vườn tâm"

Sau bao áp lực của đời sống, công việc, chúng ta có cơ hội được đoàn viên cùng gia đình, được nghỉ ngơi, được về với chính mình, về với "khu vườn tâm" của mình.

Thầy Minh Niệm chia sẻ, ở trong tâm hồn mỗi người đều có một khu vườn vì nó có những hạt giống xấu, cũng có những hạt giống tốt, có hoa thơm cỏ ngọt, có nhiều giá trị tốt đẹp, đồng thời nó cũng có những "con quái thú", vết thương lòng.

Khi ngồi im xuống, bạn được đối diện trực tiếp với chính mình để nâng dậy tâm hồn mình, để mời lên những hạt giống tích cực, để cô độc hóa những tính cách xấu và hạt giống tiêu cực.

Vậy làm cách nào để chăm sóc "khu vườn tâm" của mình? Chúng ta cần đọc những cuốn sách hay, những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn; cần tiếp xúc với những người có năng lượng an lành để luôn nhắc nhở những giá trị tốt đẹp bên trong mỗi người; cần gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với năng lượng an lành để giúp những năng lượng an lành trong ta được lan tỏa.

Chúng ta cũng cần có thời gian để tĩnh tâm, nhìn lại, soi chiếu lại mình. Bên cạnh đó, chúng ta cần biết cách chăm sóc những hạt giống xấu, những năng lượng tiêu cực.

Khi bạn phát hiện mình khó chịu, căng thẳng hay phiền não, đó là cơ hội để bạn phát triển nội lực. Bạn hãy đi bộ, hãy ngồi im xuống để chăm sóc cảm xúc tiêu cực đó qua 4 bước. Bước thứ nhất gọi là “nhận diện”: Tôi biết mình đang có phiền não chứ tôi không ngó lơ, tránh né. Bước thứ hai “chấp nhận”. Bước thứ 3 “nhìn sâu vào bên trong tìm lý do” vì sao tôi lại lo lắng, sợ hãi, nổi giận. Bước thứ 4 “không đồng nhất”, lùi lại quan sát nỗi phiền muộn đó.

Khi bạn quản lý được năng lượng tiêu cực của mình thì “khu vườn tâm” sẽ toàn hoa tươi. Bạn sẽ muốn thường xuyên về nhìn ngắm nó một cách tự tin. Và bạn sẽ nhận ra một điều kì diệu đó là “rác sẽ làm ra hoa”.