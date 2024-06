Từ hôm nay (12/6), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bắt đầu triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website.

Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch.

Với tiện ích này, khách hàng không mất thời gian xếp hàng chờ lấy số, ngân hàng sử dụng thông tin đăng ký để thực hiện giao dịch bán vàng miếng SJC tại quầy nên tiết kiệm thời gian thu thập thông tin.

Ngân hàng bảo mật toàn bộ thông tin đã được khách hàng nhập trên tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến và chỉ sử dụng thông tin này cho giao dịch mua vàng miếng SJC khi khách hàng đến các điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng.

Vietcombank lưu ý, từ ngày 12/6, Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website. Thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến từ 9h00-16h00. Việc thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13h30-16h00.

Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp, quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ huỷ xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.

Giá vàng là giá niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank.

Khách hàng mua vàng miếng SJC tại Agribank CN Cầu Giấy ngày 11/6. Ảnh: Agribank

Các ngân hàng còn lại cũng đang chuẩn bị cho việc triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, chậm nhất là sáng thứ Hai tuần sau (17/6) Agribank sẽ triển khai việc đăng ký mua vàng miếng trực tuyến qua website.

Bà Phượng cũng cho biết các bước thực hiện mua vàng miếng cũng sẽ tương tự như tại Vietcombank.

Trước đó, từ ngày 11/6 Agribank cũng đã mở thêm hai điểm bán vàng miếng tại Hà Nội. Agribank sẽ sớm mở thêm 4 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội và TPHCM, nâng tổng số các điểm bán vàng của nhà băng này lên thành 10 điểm.

Trước hiện tượng một số đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng miếng tại các ngân hàng, NHNN mới đây cũng đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

NHNN cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.