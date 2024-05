Lợi thế từ vị trí đẹp nhất dự án

Lấy cảm hứng từ “đặc khu tỷ phú” Beverly Hills (California, Mỹ), The Beverly gây chú ý tại thị trường BĐS khu Đông TP. HCM, được khách hàng yêu thích vì những yếu tố khác biệt. Trong đó, vị trí là một trong những yếu tố then chốt tạo nên lợi thế độc tôn khi The Beverly tọa lạc nơi trái tim của “thành phố triệu điểm đến”, mang đến cho gia chủ tầm view “triệu đô” hướng về phía công viên trung tâm 36ha, thu trọn những mảng xanh đầy sức sống vào trong tầm mắt.

The Beverly sở hữu view “triệu đô” đối diện đại công viên 36ha và kế cận sông Đồng Nai, sông Tắc rộng lớn. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, yếu tố thu hút nhiều gia đình rủ nhau chuyển cư về The Beverly là vị trí kế cận cả hai đại tiện ích Vincom Mega Mall và các VinWonders sắp ra mắt. Đến với nơi đây, khách hàng không chỉ sở hữu một siêu phẩm căn hộ cao cấp với đặc quyền sống tiện nghi mà còn được đắm chìm trong một không gian sống xanh với những trải nghiệm vui chơi, giải trí hiện đại suốt 365 ngày trong năm.

Theo chủ đầu tư, Vincom Mega Mall Grand Park được quy hoạch với diện tích lên đến 50.000m2, đến nay đã nhận được “đặt chỗ” của hơn 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử, gia dụng… cao cấp trong nước và quốc tế. Cùng với đó là các nhà hàng, café nổi tiếng, nhiều khu vui chơi trẻ em; rạp chiếu phim tích hợp các công nghệ mới nhất… Đây sẽ là một tâm điểm mua sắm, kết hợp trải nghiệm nghệ thuật được phát triển theo mô hình “Life-Design Mall” độc đáo, hứa hẹn thêm vào những gam màu rực rỡ cho bức tranh cuộc sống sôi động, sầm uất cho cư dân The Beverly.

Ngay kế cận “thủ phủ mua sắm” Vincom là “vũ trụ giải trí” VinWonders quy mô gần 3ha sở hữu hàng loạt trò chơi độc đáo, những đường trượt nước ấn tượng với công viên nước lớn bậc nhất TP.HCM, đường trượt zipline xuyên hồ… mang lại trải nghiệm khám phá, chinh phục không giới hạn cho mọi cư dân và du khách.

VinWonders Grand Park sẽ mang đến không gian giải trí tầm cỡ quốc tế cho các cư dân lẫn du khách. Ảnh phối cảnh

“Khi đến với Vinhomes Grand Park và biết đến The Beverly, tôi đã phải thốt lên ‘wow’, nơi đây sẽ là một chốn sống tuyệt vời. Đó là một không gian xanh ngút ngàn, được vui chơi giải trí thỏa thích với một thế giới như Disneyland ngay cạnh nhà. Cả gia đình sẽ có những trải nghiệm thú vị cho riêng mình cũng như có một không gian gắn kết nhờ các tiện ích đẳng cấp đó”, chị Minh Thảo, một khách hàng của The Beverly bày tỏ.

Phiên bản thu nhỏ của “đặc khu tỷ phú” xứ cờ hoa

Bên cạnh lợi thế từ vị trí đắc địa, The Beverly còn được kiến tạo với hệ sinh thái đẳng cấp với hơn 200 tiện ích. Mỗi căn hộ, mỗi chi tiết đều được chủ đầu tư trau chuốt tỉ mỉ, vượt qua tiêu chuẩn bàn giao của các căn hộ khác trong đại đô thị đáng sống bậc nhất miền Nam.

“Bằng chứng là trong tất cả phân khu của Vinhomes Grand Park đến nay chỉ có The Beverly được lắp máy lạnh âm trần cực sang trọng. Đồng thời, đây cũng là phân khu có ban công dài nhất lên đến 6m nối từ phòng khách đến phòng bếp. Thậm chí, các căn hộ góc của toà nhà còn được bàn giao full kính từ trần xuống sàn với mặt kính cong uốn lượn ấn tượng mà chỉ duy nhất phân khu này mới có”, anh Trần Trung Tín, một nhân viên kinh doanh cho biết.

Hồ bơi nước mặn ngoài trời rộng 650m2 chuẩn resort dành riêng cho cư dân của The Beverly. Ảnh phối cảnh

Mỗi ngày của cư dân The Beverly sẽ đều trôi qua như một kỳ nghỉ tuyệt vời với bộ đôi công viên nội khu phong cách tropical resort đẹp nhất dự án, hồ bơi nước mặn ngoài trời rộng tới 650m2, vườn Yoga an tĩnh…

Ngoài ra, chuẩn mực sống thời thượng, đủ đầy của cư dân The Beverly còn đến từ hệ sinh thái tiện ích toàn diện của đại đô thị như trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec cùng dịch vụ “y tế tận nhà” sắp được triển khai, phố thương mại dịch vụ Broadway sang trọng...

Đặc biệt, sân tập golf 2 tầng với 36 slots khi đi vào hoạt động sẽ biến nơi đây thành một chốn sống thượng lưu, một điểm nghỉ dưỡng và là một khoản đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua.

Không gian sống đẳng cấp của The Beverly. Ảnh phối cảnh

Khoản đầu tư đó càng hấp dẫn hơn nhờ các chính sách tri ân khách hàng của CLB Khách hàng tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới khoản ưu đãi từ 1 - 1,69% (tùy theo hạng thành viên) dành riêng cho những khách hàng đã sở hữu BĐS của Vinhomes nay muốn đầu tư thêm.

Mở rộng từ chính sách tri ân này, Vinhomes còn mang tới cơ hội hấp dẫn với chính sách Hội nhóm Doanh nghiệp được áp dụng trong tháng 5/2024. Nhờ đó, cán bộ nhân viên trong một doanh nghiệp hoặc chính doanh nghiệp mua từ 5 đến trên 15 căn hộ sẽ được hưởng ngay mức ưu đãi tương đương với các hạng thành viên của Vinhomes Elite Club. Đặc biệt, khách hàng và nhà đầu tư còn nhận lợi nhuận kép nhờ các chính sách bán hàng hấp dẫn khác đang được Vinhomes triển khai.

Những chính sách ưu việt mang tới cơ hội mua nhà hấp dẫn, khả năng sinh lời sớm kết hợp với các lợi thế vượt trội từ vị trí đắc địa cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã tạo nên sức hút đặc biệt của The Beverly.

Phương Cúc