Sau gần 8 tháng, một trái chủ nộp đơn khởi kiện buộc thanh toán lô trái phiếu 14,5 triệu USD đến hạn, Jiayuan International Group Ltd vừa nhận được lệnh thanh lý tài sản từ toà án Hong Kong (Trung Quốc).

Jiayuan International Group Ltd trở thành doanh nghiệp bất động sản thứ ba của Trung Quốc đối mặt vỡ nợ. Hai doanh nghiệp trước đó cũng nhận được lệnh thanh lý tài sản của toà án Hong Kong vào năm ngoái.

Trong 2 năm qua, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu USD của Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh khó khăn chưa từng có. Năm 2022, thanh khoản của các doanh nghiệp bất động sản bị ách tắc khi tỷ lệ vỡ nợ tăng cao kỷ lục và doanh số bán nhà sụt giảm.

Hầu hết các chủ nợ nước ngoài không chấp thuận phương án tái cấu trúc nợ kéo dài của các doanh nghiệp này. Họ thường khởi kiện ra toà để nhanh chóng thu hồi nợ.

Một trung tâm thương mại của Jiayuan International Group Ltd.

Trước lệnh thanh lý tài sản, đại diện Jiayuan International Group Ltd đã yêu cầu hoãn vụ kiện hai tháng. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị thẩm phán Linda Chan từ chối.

Trong khi đó, đại diện The Hong Kong and Shanghai Banking Corp (HSBC), một chủ nợ trong vụ kiện, đã yêu cầu Jiayuan International Group Ltd phải giải thể ngay lập tức.

Vào tháng 8/2022, Jiayuan International Group Ltd không còn nằm trong danh sách 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc dựa trên doanh số bán nhà. Doanh nghiệp này đề xuất giãn thời gian thanh toán cho các chủ nợ nhưng sau nhiều lần gia hạn họ vẫn không thực hiện cam kết.

Vào tuần trước, Jiayuan International Group Ltd cho biết họ sẽ “tìm một giải pháp toàn diện hơn” bằng cách đưa ra kế hoạch thoả thuận với các trái chủ trong việc tái cơ cấu công ty.

“Việc tái cấu trúc chưa phải là một đề xuất cụ thể, đây chỉ là ý tưởng do công ty đưa ra”, thẩm phán Linda Chan nói. Đại diện HSBC cho biết kế hoạch này thiếu tính khả thi, không có đề xuất nào cụ thể.

Trình bày tại phiên điều trần, đại diện Jiayuan International Group Ltd cho hay, có khoảng 70% trái chủ ủng hộ các đề nghị thoả thuận của công ty, thậm chí có đến 75% trái chủ đồng tình để công ty tái cấu trúc toàn diện.

“Số lượng chủ nợ chấp thuận vượt xa các chủ nợ liên quan đến vụ kiện hôm nay. Nhiều trái chủ không có ý kiến, điều này cho thấy có sự ủng hộ nhất định cho việc tái cấu trúc công ty”, vị này nói.

Đại diện Jiayuan OCM APDO Gene Investments Pte, một chủ nợ nước ngoài của Jiayuan International Group Ltd, phân tích tỷ lệ thu hồi nợ của các chủ nợ nước ngoài không có tài sản đảm bảo chỉ ở mức 1,83%. Đây là vấn đề mấu chốt dẫn đến việc gia hạn thanh toán nợ của Jiayuan International Group Ltd khó thực hiện được.

Theo Bloomberg, giá trái phiếu USD của Jiayuan International Group Ltd hiện ở mức 10 xu hoặc thấp hơn. Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của nhà phát triển bất động sản này đã bị tạm dừng giao dịch trong tháng trước do chậm công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Một số nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang thiếu tiền mặt, bao gồm doanh nghiệp lớn như Tập đoàn China Evergrande, và họ phải đối mặt với các vụ kiện. Hai vụ kiện khác liên quan đến Jiayuan International Group Ltd đã bị tòa án Hong Kong bác bỏ hoặc rút lại vào năm ngoái.

Jiayuan International Group Ltd được biết đến là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư các dự án khu dân cư phức hợp quy mô lớn tại tỉnh Giang Tô.

Hoạt động chính của Jiayuan International Group Ltd là đầu tư, kinh doanh nhà ở và bất động sản thương mại. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia phát triển nhà tái định cư cho các tổ chức chính phủ, cải tạo các loại hình bất động sản, cơ sở hạ tầng và cho thuê sàn thương mại.

Hương Quỳnh (Theo Bloomberg)