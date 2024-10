Cáo buộc đầu tiên từ The Daily Wire cho rằng TS Pines đã sao chép một phần lớn nội dung từ bài báo học thuật khác xuất bản năm 1996, làm dấy lên những lo ngại về tính trung thực học thuật của các lãnh đạo trường đại học ở Mỹ.

Cụ thể, cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra khi tờ Daily Wire công bố một bài viết cáo buộc TS Darryll J. Pines đã sao chép một phần lớn nội dung trong bài nghiên cứu mà ông là đồng tác giả năm 2002, cùng với Liming Salvino, một cựu cán bộ chương trình của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ.

Bài viết đã so sánh ngôn ngữ sử dụng trong bài của 2 tác giả với một công trình được xuất bản năm 1996 của Joshua Altmann, khi đó là một sinh viên đại học tại Australia. Khoảng 1/3 nội dung của bài báo, liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật của hàng không vũ trụ đã được sao chép nguyên văn hoặc gần như nguyên văn từ công trình trước đó của Joshua Altmann mà không có trích dẫn thích hợp.

Hiệu trưởng trường Đại học Maryland Darryll J. Pines phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: The Washington Post.

Cáo buộc này khiến Đại học Maryland phải điều tra nội bộ. TS Joshua Altmann, tác giả gốc của bài viết được cho là bị đạo văn, chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vấn đề này. Tương tự, TS Liming Salvino, đồng tác giả với hiệu trưởng Maryland, cũng chưa có phản hồi.

Đáp lại các cáo buộc, TS Pines đã gửi một bức thư đến cộng đồng Đại học Maryland, trong đó thừa nhận có sự tương đồng trong ngôn ngữ giữa các bài báo, nhưng kiên quyết bác bỏ cáo buộc đạo văn.

Ông viết: “Tôi luôn tự hào về việc tạo ra công trình khoa học chất lượng cao trong gần 4 thập kỷ qua, trong đó tôi đã nộp nhiều nghiên cứu được bình duyệt cho các tạp chí học thuật. Mặc dù tôi khẳng định rằng kết quả, dữ liệu và phát hiện của chúng tôi là hợp lý nhưng tôi cũng thừa nhận có sự lặp lại trong ngôn ngữ ở một số phần. Dù vậy, tôi tin rằng các cáo buộc đạo văn là thiếu cơ sở”, theo Washington Post.

Ông yêu cầu trường điều tra vụ việc một cách “khách quan” để giải quyết các mối quan ngại minh bạch, đồng thời cho biết sẵn lòng hợp tác.

TS Pines cũng nhấn mạnh cuộc điều tra nhằm vào ông là một phần của xu hướng đang lan rộng khi nhiều học giả da đen nổi tiếng, đặc biệt là những người tham gia các sáng kiến về đa dạng và công bằng, đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

"Giống như nhiều người khác, tôi đã phải đối mặt với sự điều tra và tấn công, cả cá nhân lẫn chuyên môn, vì nhiều lý do, bao gồm những nghi ngờ về các quyết định và giá trị mà tôi đại diện", TS. Pines chia sẻ trong bức thư gửi tới cộng đồng Đại học Maryland.

Sự "tấn công học thuật" có chủ đích?

TS Pines đã đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng Đại học Maryland từ năm 2020. Báo cáo từ The Daily Wire làm dấy lên những tranh luận, đặc biệt khi đạo văn bị coi là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất trong giới học thuật.

Những cáo buộc này không chỉ có nguy cơ làm suy giảm danh tiếng của Hiệu trưởng Pines mà còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ sự nghiệp và các công trình nghiên cứu ông đã nỗ lực xây dựng.

Cáo buộc đạo văn đối với TS Pines không phải là một sự việc riêng lẻ. Trong năm qua, một làn sóng cáo buộc tương tự đã xuất hiện đối với các học giả nổi bật và các nhà lãnh đạo trường học.

Đại học Maryland xếp hạng 17 trong số các trường công lập tốt nhất tại Mỹ vào năm 2024-2025, theo U.S. News & World Report. Ảnh: Umd.edu

Đáng chú ý, cựu hiệu trưởng Đại học Harvard, Claudine Gay, đã từ chức vào đầu năm 2024 sau khi đối mặt với các cáo buộc đạo văn ẩn danh, dù bà luôn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình điều tra.

Jonathan Bailey, một chuyên gia về đạo văn và người sáng lập Plagiarism Today, cho rằng các cáo buộc nhằm vào TS Pines là vấn đề "nghiêm trọng." Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hành vi đạo văn thường mang tính chất lặp lại và nếu TS Pines thực sự có ý định đạo văn thì sẽ có nhiều trường hợp tương tự xuất hiện trong các công trình khác của ông.

Bài báo đang được xem xét là một trong hơn 250 công trình nghiên cứu mà TS Pines đã thực hiện. Việc không có bất kỳ cáo buộc đạo văn nào khác trong khối lượng công việc đồ sộ như vậy có thể chỉ ra rằng sự việc này có thể là một trường hợp cá biệt hơn là một mô típ vi phạm thường xuyên.

TS Pines không phải là học giả da đen đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc đạo văn trong những tháng gần đây. Nhiều học giả da màu tại các cơ sở như Đại học Harvard, Columbia và Wisconsin-Madison cũng đã bị nhắm đến.

Đầu năm 2024, Robin DiAngelo, một nhà xã hội học và tác giả của cuốn sách White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism (tạm dịch: Sự mong manh của người da trắng: Tại sao người da trắng thường khó khăn trong việc thảo luận về phân biệt chủng tộc), đã đối mặt với các cáo buộc đạo văn liên quan đến luận văn bà viết năm 2004.

Tuy nhiên, Đại học Washington đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh.