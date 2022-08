Theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng, điều tra vụ 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha

Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.