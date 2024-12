Thị trường "hụt hơi" sau đợt giảm lệ phí trước bạ

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong nước năm 2024 đạt đỉnh vào tháng 11 với lượng bán ra 44.200 chiếc, tăng 14% so với tháng 10/2024 (38.761 chiếc) và tăng 58% so với tháng 11/2023 (27.953 chiếc).

Nếu tính cả 3 tháng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo chính sách của Chính phủ (tháng 9-10-11), tổng lượng xe bán ra là 119.546 chiếc, tăng tới 48,2% so với 3 tháng liền trước đó. Rõ ràng, ưu đãi về lệ phí trước bạ cho xe trong nước là đòn bẩy mạnh mẽ giúp doanh số xe tăng trưởng vượt bậc giai đoạn vừa qua.

Thống kê lượng xe bán ra trong 11 tháng đầu năm 2024 của các thành viên VAMA.

Bước sang tháng 12, thị trường ô tô lại có vẻ trầm lắng hơn, nguyên nhân chính là do "cú hích" về lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đã hết. Trong khi tháng 12 hằng năm vốn là thời điểm "vàng" về doanh số bán ra của nhiều hãng xe vì tâm lý mua sắm ô tô dịp cuối năm của người Việt.

Khảo sát của PV VietNamNet tại một số đại lý ô tô tại khu vực Hà Nội cho thấy, nhiều showroom thưa vắng khách hơn hẳn so với cảnh "nườm nượp" vào thời điểm cuối tháng 11.

Anh Vũ Đạt - tư vấn bán hàng của một đại lý ô tô Hyundai tại Hà Nội cho biết, trong tháng 12 này, lượng khách ghé xem xe đã giảm khoảng 30% so với tháng trước. Lý do anh Đạt đưa ra là do ai có nhu cầu đã tìm hiểu và "chốt" trong tháng trước do được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, đặc biệt là các dòng bình dân bán chạy như Accent hay Creta.

"Đối với nhiều khách hàng, khoản lệ phí trước bạ 5-6% giá trị xe là rất lớn và ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua xe. Khi ưu đãi không còn, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe tăng thêm hàng chục triệu đồng, khiến không ít khách hàng dù vẫn có nhu cầu nhưng vẫn ngần ngại chốt đơn vào tháng cuối năm", anh Đạt nói.

Không chỉ những dòng xe bình dân, các đại lý xe sang cũng trong cảnh thưa vắng. Chị Thuỳ Dương - tư vấn bán hàng của một đại lý Mercedes-Benz ở Hà Nội cho biết, trong tháng 12 này, khách đến showroom ít hơn so với tháng 11 và cùng kỳ năm 2023, dù hãng cũng như đại lý đã có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại sâu.

"Trong tháng 12, Mercedes-Benz Việt Nam ưu đãi lệ phí trước bạ, giảm giá cho các dòng xe GLC, S-Class, GLB,... với tổng giá trị lên đến cả trăm triệu, giúp khách hàng có nhu cầu vẫn được hưởng chính sách như những tháng liền trước. Tuy vậy, thời điểm này, khách hàng "xuống tiền" vẫn chưa mạnh như mọi năm", chị Dương nhận định.

Nhiều showroom thưa vắng khách hơn hẳn tháng trước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các hãng xe tiếp tục "bơm" khuyến mãi kích cầu dịp Tết

Nhận xét về thị trường ô tô tháng cuối năm, anh Lương Thanh Tuấn - phụ trách mảng bán hàng của Honda Mỹ Đình cho biết, tính đến ngày 25/12, đại lý của anh đã chốt được khoảng 160 xe và dự kiến trong tháng 12 sẽ bán ra hơn 200 chiếc. So với tháng 11, lượng xe bán ra ít hơn một chút nhưng vẫn tương đương với tháng 10.

"Nhu cầu mua ô tô đón Tết là vẫn có, cộng với hãng có chính sách tốt nên tháng 12 vẫn là thời điểm tốt để mua xe. Năm nay Tết Nguyên đán Ất Tỵ rơi vào cuối tháng 1/2025, nên sau một quãng ngắn "hụt hơi" thì tôi nghĩ thị trường sẽ lại nóng trở lại vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1", anh Tuấn chia sẻ.

Sau một thời gian 'hụt hơi', thị trường ô tô có thể nóng lên vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2025 nhờ các đợt khuyến mãi, giảm giá. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo ghi nhận, dù hết chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe trong nước, nhưng các hãng xe và đại lý đã tự "bơm" nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích thích khách hàng mua sắm.

Trong tháng 12, Honda Việt Nam kết hợp cùng các đại lý giảm giá nhiều mẫu xe bán chạy bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt. Cụ thể, Honda City giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm được 25-28 triệu đồng chi phí lăn bánh. Trong khi đó, CR-V cũng vừa được giảm giá và ưu đãi thêm 50% lệ phí trước bạ, giúp mẫu xe bán chạy này có giá chỉ từ 900 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản khác là Toyota có chính sách hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe bán chạy của hãng như "cặp đôi" Yaris Cross và Corolla Cross giảm từ 33-38 triệu đồng hay Vios giảm 23 triệu đồng. Các mẫu MPV như Veloz Cross, Avanza Premio giảm 100% lệ phí trước bạ, tương ứng 56-66 triệu đồng tùy xe.

Nhà sản xuất và phân phối THACO vừa đưa ra ưu đãi cho nhiều mẫu xe mang thương hiệu KIA. Trong đó, KIA Sorento mới là mẫu xe nhận được mức ưu đãi 10-110 triệu đồng. Mẫu xe gầm cao ăn khách khác là KIA Seltos cũng được giảm giá từ 30-40 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Ford, Hyundai, Mitsubishi,... hay những hãng xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen cũng liên tục có những chương trình giảm giá riêng nhằm kích cầu trong tháng cận Tết.

Xe điện vẫn nhận được ưu đãi miễn lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2025. Ảnh minh hoạ: VinFast

Phân khúc xe điện cũng đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong những ngày cuối cùng của năm 2024. Ngoài VinFast, thị trường còn có sự gia nhập của nhiều mẫu xe mới với xuất xứ đa dạng, thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ.

Ngoài ra, xe điện tại Việt Nam có giá lăn bánh hợp lý nhờ hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ xe điện (giảm 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2025). Ngoài giá bán, các hãng xe còn triển khai các chương trình riêng như đổi cũ lấy mới, hỗ trợ lắp đặt trạm sạc hay miễn phí sạc pin trong thời gian dài,...

Các chuyên gia về thị trường ô tô nhận định, việc duy trì nhịp bán hàng ở mức cao trong tháng cuối năm dù không dễ dàng nhưng lại rất quan trọng trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam mới tăng tốc trở lại sau nhiều tháng ế ẩm. Nhờ những chiến lược khuyến mãi linh hoạt, các hãng xe muốn có được lợi thế nhất định trước khi "chốt sổ" năm 2024, đồng thời tạo ra bước chạy đà đủ mạnh cho năm mới.

