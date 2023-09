Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới (từ 10/9), thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên sẽ có nhiều ngày có mưa và mưa rào.

Thời tiết Hà Nội mưa lớn khả năng gây ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Tuấn Anh

Cụ thể, ngày 10-11/9, có thể có mưa nhưng lượng không lớn. Đáng lưu ý là khoảng thời gian từ chiều 12-14/9, là giai đoạn có khả năng mưa to ở Hà Nội.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (10-19/9). Ảnh: NCHMF

"Nhiệt độ cao nhất trong suốt quãng thời gian 10 ngày tới đều chỉ phổ biến 32-33 độ C, về đêm nhiệt độ cũng giữ ổn định ở mức 25-27 độ C; thời tiết khá mát mẻ so với những ngày vừa qua", ông Lâm nhận định.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, trong hôm nay (10/9), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (10-12/9):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 10/9 Có mây, có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ

Độ ẩm trung bình: 75-80%

Khả năng mưa: 60-70% Ít mây, không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Độ ẩm trung bình: 75-80%

Khả năng mưa: <10% 11/9 Có mây, có lúc có mưa rào nhẹ. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ

Độ ẩm trung bình: 75-80%

Khả năng mưa: 60-70% Có mây, gần sáng có lúc có mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Độ ẩm trung bình: 80-85%

Khả năng mưa: 60-70% 12/9 Có mây, có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ

Độ ẩm trung bình: 80-85%

Khả năng mưa: 70-80% Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 85-90%

Khả năng mưa: 80-90%