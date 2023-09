Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trụ qua Trung Bộ, trên cao là rìa Tây áp cao cận nhiệt đới lấn Tây.

Dự báo hôm nay (27/9), thời tiết khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Nền nhiệt hôm nay giảm tiếp từ 1-2 độ so với hôm qua, với mức cao nhất khoảng 29-31 độ, có nơi cao hơn; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa đến rất to. Ảnh minh họa: VNN

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, trong hôm nay và ngày mai (28/9), đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa giông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Độ ẩm trung bình: 70-80%. Khả năng mưa: 80-90%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 70-80%.

