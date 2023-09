Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới lần này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết thủ đô Hà Nội, nhưng cũng sẽ gây ra mưa và mưa vừa cho khu vực này và vùng đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 26/9.

"Ba ngày tới (25-27/9), nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 1-2 độ mỗi ngày", ông Lâm nhận định.

Đồng thời, ông Lâm cũng cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (25/9), thời tiết Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Thời tiết Hà Nội tuy không ảnh hưởng nhiều từ áp thấp nhiệt đới nhưng khả năng vẫn có mưa. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm nay, mưa to đến rất to sẽ tập trung ở Trung Trung Bộ, sau đó lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Đây sẽ là hai khu vực có mưa lớn nhất trong đợt này và có thể kéo dài tới hết đêm 27/9.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 26-29/9, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (25-27/9):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 25/9 Có mây, trời nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 55-65%

Khả năng mưa: 20-30% Có mây, không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ

Độ ẩm trung bình: 70-75%

Khả năng mưa: 20-30% 26/9 Nhiều mây, chiều tối có mưa và mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ

Độ ẩm trung bình: 60-70%

Khả năng mưa: 50-60% Nhiều mây, có mưa và mưa vừa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 75-85%

Khả năng mưa: 70-80% 27/9 Nhiều mây, có mưa vừa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 80-90% Nhiều mây, có mưa và mưa vừa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 75-85%

Khả năng mưa: 70-80%