Theo chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 15-17/8, có mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32-34 độ, nhiệt độ ban đêm 27-29 độ.

Thời tiết Hà Nội vẫn có mưa rào trong 2 ngày tới, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, mưa còn kéo dài ở khu vực Hà Nội đến chiều 16/8, sau đó giảm dần; thời gian xuất hiện mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong khoảng thời gian này, tổng lượng mưa ở phía Bắc và trung tâm thành phố 10-30mm, có nơi cao hơn 60mm; phía Tây và phía Nam 10-20mm, có nơi cao hơn 40mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn nhiều ngày, đất đã ngậm no nước, mực nước các sông vẫn ở mức cao... nên chính quyền và người dân khu vực ngoại thành đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; sạt lở bờ bãi và đất ở ven sông; mất an toàn đối với những đoạn đê vùng ven các sông: Đáy, Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ... Khu vực nội thành đề phòng nguy cơ úng ngập đường phố trong những trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối và đêm.

Các nơi còn lại của miền Bắc, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (15/8), có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (15-17/8):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 15/8 Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 55-60% Có mây, có lúc có mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 60-65% 16/8 Có mây, có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 55-60% Có mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 55-60% 17/8 Có mây, không mưa, trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 65-70%

Khả năng mưa: 30-40% Có mây, không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 30-40%

