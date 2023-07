Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay (13/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 14 đến sáng 15/7, mưa lớn mở rộng ra toàn vùng. Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 14 đến 10h hôm sau, lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ là 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Đồng thời, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều nơi cũng có mưa to đến rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa giông có thể giúp "giải nhiệt" cho miền Bắc nhưng cần đề phòng giông gió mạnh và ngập úng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa giông có thể "giải nhiệt" cho miền Bắc sau Đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm ở miền Bắc khi nào chấm dứt? (vietnamnet.vn), nhưng cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa trút xuống trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng, sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu vào đợt mưa dài ngày. Cụ thể, chiều và đêm 13-14/7, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Bên cạnh đó, hiện nay một rãnh áp thấp mới hình thành có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines khiến mưa rào và giông xuất hiện tại khu vực Nam biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực giữa biển Đông.

Trong cơn giông có sấm sét, lốc xoáy và gió giật cấp 6-7, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần chú ý theo dõi thông tin thời tiết để có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nắng nóng, oi bức trước khi mưa đổ bộ

Liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài gần nửa tháng nay ở Bắc và Trung Bộ, khi mưa lớn xuất hiện, sẽ có xu hướng dịu dần.

Tuy nhiên, trước khi có mưa, mức nhiệt ở những khu vực này vẫn rất cao và thời tiết rất nắng nóng, oi bức.

Cụ thể, trong hôm nay (13/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và Hòa Bình nắng nóng gay gắt hơn với mức nhiệt 37-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng còn chói chang ở Bắc và Trung Bộ trước khi có mưa hạ nhiệt vào cuối tuần. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Sáng ngày mai (14/7), toàn khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì mức nắng nóng, nhưng nhiệt độ hạ nhẹ, còn 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày (13-14/7), hình thái thời tiết nắng nóng đến đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng ở mức nhẹ hơn, với 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm toàn khu vực giảm thấp dưới 60% nên cảm giác oi bức khá rõ rệt.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 15/7, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và có khả năng giảm dần ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Mức nhiệt miền Bắc lúc này cũng giảm còn 31-33 độ.

Trước đó, các chuyên gia khí tượng nhận định, từ giữa tháng 7, dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa giông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Dự báo có khoảng 2-3 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng 15-20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.