Trao đổi với phóng viên VietNamNet sáng ngày 24/1, ông Hà Đình Phong – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cho biết, do thời tiết lạnh giá, phòng đã xin ý kiến của lãnh đạo huyện cho cho học sinh từ mầm non đến THCS (khoảng 28.000 em) nghỉ từ chiều 22/1.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dự kiến ngày các em đi học trở lại vì còn phụ thuộc vào thời tiết. Trường hợp thời tiết diễn biến mới, nền nhiệt không quá thấp, huyện sẽ bố trí cho học sinh vào lớp muộn hơn so với bình thường (khoảng 8h) và bố trí cho nghỉ sớm hơn vào buổi chiều.

Các thầy cô chủ động giữ ấm cho học sinh ở một điểm trường tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

Tại huyện Xín Mần, đại diện Phòng GD-ĐT cho biết trước đó, phòng đã thông báo đến các trường tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để bố trí cho học sinh nghỉ học. Các ngày 22 và 23/1, một số trường tại xã Xín Mần và Nàn Xỉn đã chủ động cho học sinh nghỉ.

Tại huyện Yên Minh, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện này thông báo các trường học trên địa bàn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học. Hiện tại, các trường đang tự chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc vẫn đi học nhưng có biện pháp giữ ấm. Còn đối với các trường có học sinh lưu trú do thời tiết lạnh sẽ chủ động cho học sinh ôn bài tại phòng.

Tại huyện Mèo Vạc, sáng 23/1, tại các xã biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng, nền nhiệt đo được khoảng -1 độ C. Băng giá xuất hiện ở nhiều nơi, tại điểm trường Lùng Thàng, nhà trường đã cho 24 em tạm thời nghỉ học. Trường mầm non Thượng Phùng cũng đã chủ động cho hơn 518 học sinh nghỉ học do thời tiết quá lạnh.

Tương tự, hai ngày qua, thời tiết ở một số nơi của các huyện miền núi Thanh Hóa giảm sâu, nhiều trường học ở huyện Mường Lát, Bá Thước đã cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mường Lát, cho biết, toàn huyện có hơn 3.000 học sinh các cấp tiểu học và mầm non phải nghỉ học để tránh rét. Theo bà Thúy, tính đến ngày 24/1, nhiệt độ tại huyện Mường Lát xuống dưới 10 độ C. Ngoài ra, tại một số khu lẻ ở các bản Trung Thắng, Trung Tiến, Sài Khao (xã Mường Lý) và bản Khằm (xã Trung Lý) nhiệt độ khoảng 4 độ C.

Một điểm trường mầm non ở xã Trung Lý, Mường Lát (Ảnh: Trần Nghị)

Thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước), cho biết, từ hôm qua, nhà trường đã cho toàn bộ 125 học sinh nghỉ học. Ngoài ra, khu lẻ của Cao Sơn của Trường Mầm non Lũng Cao có 29 trẻ, trường mầm non Thành Sơn có 33 trẻ cũng đã cho nghỉ học để tránh rét.

Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục cần chủ động theo dõi thời tiết và cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp.

Gia Phan - Lê Dương