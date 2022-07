Thu phí tự động không dừng trên cao tốc phải giảm thiểu tối đa sự cố

Từ 1/8 tới, các tuyến đường cao tốc trên cả nước phải thực hiện thu phí hoàn toàn tự động (ETC) tại tất cả các làn xe theo yêu cầu của Chính phủ.

Đến thời điểm này, 4 dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đang được "dồn sức" lắp đặt thiết bị để đảm bảo đưa vào vận hành thu phí tự động từ 1/8.

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC cho biết, hiện tại Tổng công ty đang cùng với các nhà thầu đồng loạt triển khai lắp đặt hệ thống thu phí ETC trên toàn bộ 4 tuyến cao tốc với tổng cộng 28 trạm thu phí.

Trong đó, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 3 trạm; Nội Bài – Lào Cai 15 trạm; Đà Nẵng – Quảng Ngãi 7 trạm và tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 3 trạm.

Từ ngày 1/8 tới, tất cả các tuyến đường cao tốc phải triển khai tất cả các làn thu phí tự động không dừng (Ảnh cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình)

Hiện VEC đã hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống ETC tại tất cả các trạm thu phí tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 20/7.

Với tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 26/7; tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Nội Bài – Lào Cai, VEC sẽ hoàn thành công tác lắp đặt vận hành thử nghiệm trước ngày 28/7 và chính thức đưa vào khai thác từ 1/8 tới, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Đại diện VEC thông tin thêm, hiện nay các đơn vị cung cấp dịch vụ đang tích cực triển khai công tác dán thẻ ETC, mở tài khoản thu phí cho các chủ phương tiện trên phạm vi cả nước.

Để công tác thu phí thuận lợi, VEC đã chủ trì tổ chức diễn tập xử lý các sự cố, tình huống trong vận hành khai thác hệ thống thu phí ETC trên các tuyến cao tốc từ ngày 19 đến 25/7 nhằm đảm bảo công tác thu phí ETC được an toàn, thông suốt.

VEC đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành chỉ đạo của Chính phủ đến ngày 1/8 tới, tất cả các trạm thu phí trên 4 tuyến cao tốc đều thực hiện thu phí tự động.

Phó chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu VEC khẩn trương chỉ đạo nhà thầu bám sát tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC trên 4 tuyến cao tốc đang quản lý, khai thác theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh cùng lãnh đạo VEC kiểm tra công tác lắp đặt, vận hành thu phí ETC trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Công Hùng)

Trong quá trình tổ chức thu phí ETC, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, vận hành tốt hệ thống thiết bị thu phí ETC. Tổ chức phương án xử lý các sự cố, tình huống trong quá trình vận hành khai thác hệ thống ETC trên các tuyến cao tốc nhằm giảm thiểu xảy ra xung đột gây bức xúc cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tới doanh thu thu phí.

Phó chủ tịch CMSC cũng lưu ý VEC cần xây dựng cơ chế chính sách, phương án xử lý đối với lực lượng lao động dôi dư sau khi chuyển hình thức thu phí ETC, đảm bảo ổn định tư tưởng và đời sống của người lao động.

Đảm bảo chi phí thuê dịch vụ thu phí các tuyến cao tốc không vượt quá chi phí thu phí thủ công (MTC) trong thời hạn 5 năm theo đúng phương án thuê dịch vụ thu phí VEC đã xây dựng.

Ông Cảnh cũng lưu ý nhà thầu Tasco chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác dán thẻ ETC, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của chủ phương tiện.