Thủ tướng: Đại sứ phải giải quyết việc cho bà con kiều bào như việc của mình

Tối 13/12 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm chính thức Vương Quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian gặp gỡ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và một số nước châu Âu.

Thay mặt cộng đồng người Việt ở châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cho biết, bà con kiều bào vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước thời gian qua và khẳng định lòng tự hào dân tộc, tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước.

Dưới cái rét buốt âm 2 độ C của mùa đông châu Âu, nhưng khi hay tin Thủ tướng đến gặp mặt, đông đảo bà con kiều bào đã tập trung tại Đại sứ quán Bỉ từ rất sớm. Ảnh: Nhật Bắc

Ông đề nghị Chính phủ tổ chức các hoạt động giao lưu, các hoạt động văn hóa hơn nữa để thắt chặt quan hệ và quảng bá hình ảnh đất nước tại EU.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Huỳnh Công Mỹ bày tỏ rất coi trọng việc học tiếng Việt. Nhưng trên thực tế việc học tiếng Việt ở các thế hệ sau rất khó khăn, do đó cần có giải pháp để giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là các thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi.

Khi có khó khăn thì ngoài người thân, bà con nghĩ tới sứ quán

Chia sẻ với bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị không chỉ giúp công tác người Việt Nam ở nước ngoài có đột phá mà còn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục phát triển và đóng góp cho đất nước.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Điều này thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và châu Âu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam - Bỉ và Việt Nam – EU.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay, chuyến thăm Vương quốc Bỉ lần này là cơ hội tốt để hai nước điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua; đề ra những phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cấp, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đã đề nghị các nhà lãnh đạo Bỉ tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Bỉ tiếp tục hội nhập thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bỉ...

Nhấn mạnh quan điểm "không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải", Thủ tướng cho biết, Việt Nam nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng đề nghị các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao "phải coi bà con kiều bào như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình", đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

"Khi có khó khăn thì ngoài người thân, bà con nghĩ tới sứ quán. Kết luận 12 của Bộ Chính trị đã khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở ngoài nước cũng vậy", Thủ tướng khẳng định.

Hiểu hết tiếng Việt là hiểu hết bản sắc của dân tộc

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, vững mạnh, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại; tiếp tục làm cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Bỉ.

Bà con kiều bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp thiết thực đối với việc triển khai chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Về các đề xuất, sáng kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong nước nghiên cứu và sớm có những giải pháp cụ thể để giải quyết, xử lý triệt để, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Kết thúc buổi gặp mặt, Thủ tướng tặng bà con kiều bào bộ sách Tiếng Việt và nhắn nhủ: "Bản sắc của dân tộc ta là Tiếng Việt, hiểu hết Tiếng Việt là hiểu hết bản sắc của dân tộc".

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo cam kết với Thủ tướng sẽ làm hết mình để xử lý, giải quyết những công việc của bà con kiều bào "như việc của mình". Ông cũng hứa nỗ lực, trách nhiệm trong việc gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và châu Âu.