Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp về mẫu hộ chiếu mới

Nhiều con số ấn tượng Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 2,54% so với cùng kỳ. Thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; lãi suất, tỉ giá duy trì hợp lý; tín dụng tăng 9,42% so với cuối năm 2021 và tăng 16,6% so với cùng kỳ; các cân đối lớn được bảo. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 77,5% dự toán, tăng 18,1%. Sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi mạnh mẽ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Thương mại, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh ở tất cả các ngành. Khách quốc tế 7 tháng đạt gần 1 triệu lượt (gấp 10 lần cùng kỳ). Xuất nhập khẩu 7 tháng đạt gần 432 tỷ USD (tăng 14,8%), xuất siêu 764 triệu USD. Việc giải ngân các chính sách thuộc chương trình đạt kết quả tốt, thống kê sơ bộ đạt khoảng 48.000 tỷ/301.000 tỷ. Đã hỗ trợ 728.500 lượt người sử dụng lao động và 50 triệu lượt người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 82,1 nghìn tỷ đồng. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế uy tín đã đánh giá cao kết quả đạt được và triển vọng phát triển của Việt Nam. Theo báo cáo mới đây, chỉ số "Chất lượng sống" của Việt Nam đạt 78,49 điểm, xếp vị trí 62/165 các quốc gia trên bảng xếp hạng, tăng 39 bậc chỉ sau 1 năm. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2022 đã lập kỷ lục mới về các khoản hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tới tháng 7, đã gia hạn các khoản thuế trị giá khoảng 43.000 tỷ, miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 46.000 tỷ, vượt qua số tiền gia hạn, miễn giảm trong các năm 2020 và năm 2021.