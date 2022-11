Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với nữ Thủ tướng New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/11.

Lễ đón chính thức Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern diễn ra trang trọng chiều nay (14/11) tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Jacinda Ardern bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay để tới bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt đội danh dự.

Tham dự lễ đón có: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Đoàn đại biểu New Zealand có: Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Damien O'Connor; Phó chánh văn phòng Thủ tướng Holly Donald; Cố vấn cao cấp về thương mại Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Tamsin Royson; Cố vấn chính sách đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Guergana Guermanoff; Cố vấn chính sách đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Faith Mitchell; Thứ trưởng phụ trách châu Á và châu Mỹ Bộ Ngoại giao và Thương mại Deborah Geels; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson; Giám đốc điều hành Cơ quan giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Sau khi quân nhạc cử quốc thiều hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo tới phòng hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Hai nhà lãnh đạo tại lễ đón.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand di chuyển về trụ sở Chính phủ để hội đàm.

Hai Thủ tướng trao đổi trên đường tới phòng hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng New Zealand phát biểu tại hội đàm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội đàm

Toàn cảnh cuộc hội đàm.