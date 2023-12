{"article":{"id":"2224930","title":"Thú vị triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Lần đầu tiên công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển để đời của danh họa Van Gogh với một trải nghiệm mới lạ thông qua nghệ thuật ánh sáng, công nghệ thực tế ảo.","contentObject":"<p>Ngày 9/12, triển lãm tranh đa giác quan <a href=\"https://vietnamnet.vn/van-gogh-art-lighting-experience-tag1829971561902905269.html\"><em>Van Gogh Art Lighting Experience Việt Nam</em></a> chính thức khai mạc tại TP.HCM. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8278-1-266.jpg?width=768&s=kbH4TjTJ1bSA7mmkFrlTFQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8278-1-266.jpg?width=1024&s=6fpsaNsnpG4ij6zeC-_qwQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8278-1-266.jpg?width=0&s=XNutQ72m_etfo7k5ZZ5QHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8278-1-266.jpg?width=1280&s=rMC0gIp0-ud1aFFtpvhqtg\" alt=\"W-batch-ddhue-8278-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8278-1-266.jpg?width=260&s=dvPKZUht-ONBXbOjkjvkUg\"></picture>

<figcaption>Triển lãm nghệ thuật Van Gogh Art Lighting Experience thu hút công chúng Việt. </figcaption>

</figure>

<p>Đây là lần đầu tiên khán giả trong nước được “bước vào” thế giới của họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh. Sự hỗ trợ của màn chiếu kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo, 3D mapping và âm nhạc đưa họ du ngoạn, khám phá và có những trải nghiệm ấn tượng với hội họa. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400621523-391475159973580-5350307748202136977-n-1-267.jpg?width=300&s=h5dXtb3Mo-LGTV1AGxvnHg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400621523-391475159973580-5350307748202136977-n-1-267.jpg?width=0&s=y5eOKt8jC5MxFwQopzYeNw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400621523-391475159973580-5350307748202136977-n-1-267.jpg?width=500&s=G8sydbFfR2fK-1VsecIWCg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400621523-391475159973580-5350307748202136977-n-1-267.jpg?width=260&s=eBdxNTL_OZOv4RsVjfzMsg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8023-1-268.jpg?width=300&s=2hZO354T3hjIWQA0czmyFA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8023-1-268.jpg?width=0&s=4qI-vIZElHOUPdqPLSZqPA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8023-1-268.jpg?width=500&s=Oy1D1wS7zgR-1vSY0o5DkQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8023-1-268.jpg?width=260&s=WLiFcpETLZ6mWy9D7gCXMg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/trien-lam-tag14499630525216912637.html\">Triển lãm</a> được mua bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và sự tư vấn từ các bảo tàng tên tuổi trên thế giới như Pháp, Mỹ. BTC giới thiệu hơn 900 tác phẩm, với hành trình thăm quan độc đáo 16 điểm đến, gồm những khu vực như: <em>Hành lang tương tác</em> – nơi du khách bước qua bóng gương ảo ảnh để quay trở về 133 năm về trước; <em>Vincent’s Land</em> – nơi lắng đọng câu chuyện cuộc đời của họa sĩ; hay <em>Vincent’s Art</em> – không gian trưng bày hơn 150 tác phẩm tiêu biểu; <em>Vincent’s Field </em>với những đóa hướng dương ngập tràn… </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8233-1-269.jpg?width=300&s=VLXGOBvlMKmxV02ct0ouTQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8233-1-269.jpg?width=0&s=fDUlokHXqOW4dgcpoROM0Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8233-1-269.jpg?width=500&s=mgcL7srXz-M6EtRbZ7YAzg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8233-1-269.jpg?width=260&s=hja9idBZhWsvdS3GdycJUA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8130-1-270.jpg?width=300&s=WoRwDWDspantfame1m71lA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8130-1-270.jpg?width=0&s=EDRLez5I-GSLMLiacyj8ZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8130-1-270.jpg?width=500&s=bzwq1GzXeFxXsC08OiMjxw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8130-1-270.jpg?width=260&s=FnV_n6L3eUTmWdF9CM5f6g\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8208-1-271.jpg?width=300&s=Tlo9G3MTVbPiLcbyZpyCjg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8208-1-271.jpg?width=0&s=6UgX5QNHYcWuaH9F1dWv1Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8208-1-271.jpg?width=500&s=B0tIvIm6fsv24YdiFSdkMA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8208-1-271.jpg?width=260&s=ahkQikTufxSR0vEgoA8piQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8220-1-272.jpg?width=300&s=XJYUatVtl_1_zKsExkR1bg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8220-1-272.jpg?width=0&s=_ta67JbTF4tiyeH-FqkdPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8220-1-272.jpg?width=500&s=gLC2YLwJk4tREiOf_SpDAA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8220-1-272.jpg?width=260&s=376d0cZZ3m0l-8tobWUxJQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Điểm nhấn đặc sắc nhất của không gian triển lãm mang tên <em>Vincent’ Life</em> và <em>Vincent’s Soul</em>. Yếu tố tương tác đa giác quan được đẩy lên cao khi người xem có thể cảm nhận thông qua thị giác, thính giác, xúc giác… Công chúng sẽ được là một phần của triển lãm, cảm nhận rõ nét về đại danh họa với video phác họa cuộc đời ông dài 7 phút. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1-273.jpg?width=768&s=WcCdOKIf4iFnUtKjgHqbbQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1-273.jpg?width=1024&s=GdIUYMbor00gz4U-ESWYMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1-273.jpg?width=0&s=1T88r1EGRQJfCXOk-yRc_w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1-273.jpg?width=1280&s=irqHrNE7voI2U2PSv5RilQ\" alt=\"W-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-dd400415173-1893829867678875-7005055022123808414-n-1-273.jpg?width=260&s=ieiD4OILn6bVHFs_to6mPg\"></picture>

<figcaption>Khách thưởng lãm như là một phần của thế giới hội họa khi bước vào không gian. </figcaption>

</figure>

<p>Xuyên suốt triển lãm, công chúng như đứng giữa “vũ trụ hội họa” khi những tác phẩm để đời của thiên tài Van Gogh biến ảo, chuyển động và bao phủ trọn vẹn toàn bộ không gian. </p>

<p>Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Đinh Thùy Dung - Giám đốc 'Van Gogh Việt Nam' - nói mình và ê-kíp mất 7 năm để có thể mang triển lãm về Việt Nam. Theo bà, 3 điều khó khăn nhất khi thực hiện dự án là yếu tố bản quyền, công nghệ và chủ đầu tư. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8149-1-274.jpg?width=768&s=HStHV7Wv99nzERJISJik_w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8149-1-274.jpg?width=1024&s=caTaenhwM5qYFznOrfMJWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8149-1-274.jpg?width=0&s=18FWUcJ0uOmUNZWbUfb0cA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8149-1-274.jpg?width=1280&s=gKTN4imKm6CQREXEcFLA3g\" alt=\"W-batch-ddhue-8149-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8149-1-274.jpg?width=260&s=N1RalqLo9aQhyVwm-2hlGg\"></picture>

<figcaption>Bà Nguyễn Đinh Thùy Dung - Giám đốc dự án 'Van Gogh Việt Nam'. </figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, một số thông tin trên mạng tranh cãi về dự án không cùng đơn vị tổ chức với <em>Van Gogh Alive Immersive Show</em> tại Thái Lan hay <em>Van Gogh: The Immersive Experience</em> tại Singapore. Do đó, những sự so sánh và định kiến về chất lượng của triển lãm cũng được mang ra bàn tán. </p>

<p>Trả lời thắc mắc trên, bà Dung cho biết đây là dự án độc bản, không phải là triển lãm \"franchise\" (nhượng quyền). Bà và chính công ty mình mua bản quyền trực tiếp và thực hiện, do đó không trùng lặp với bất cứ phiên bản nào. Điều này cũng phủ nhận thông tin triển lãm tại Việt Nam giả mạo hay đạo nhái như một số tin đồn trước đó. </p>

<p>\"Chúng tôi luôn khẳng định đây là dự án hoàn toàn mới, mua bản quyền từ bảo tàng Hà Lan. Người ta tạo được thương hiệu nổi tiếng và bán khắp thế giới, mình tin người Việt cũng làm được. Chúng tôi tạo ra “đứa con” mới này dựa trên văn hóa, thị hiếu người Việt để đưa vào thị trường trong nước”, bà chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8251-1-275.jpg?width=768&s=Qz-StJDo38Nq2fFzF1AHfg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8251-1-275.jpg?width=1024&s=uH76nlNC1rUNwH79R7P68Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8251-1-275.jpg?width=0&s=svnfEao8d9QrLzs3Tkqk6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8251-1-275.jpg?width=1280&s=DO9OLWTX3DSZHuilAkuhPA\" alt=\"W-batch-ddhue-8251-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8251-1-275.jpg?width=260&s=ZcHI5iSHGThe20WP1lM3fQ\"></picture>

<figcaption>Cánh đồng hoa hướng dương - biểu tượng nghệ thuật trong tranh Van Gogh được tái hiện trong triển lãm.</figcaption>

</figure>

<p>Mang về Việt Nam, ê-kíp làm việc với Vioso – tên tuổi mapping nổi tiếng toàn cầu, đến từ nước Đức. Trước đó, Vioso đã có mặt tại hơn 100 quốc gia như Pháp, Mỹ, Ý, Nhật, Hàn quốc… cùng hàng nghìn màn trình diễn nức tiếng, hấp dẫn du khách toàn cầu. </p>

<p>Trong triển lãm, kỹ sư này đã huy động 90 thiết bị máy chiếu công nghiệp nhằm đảm bảo trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét nhất. Đây là con số chưa từng có trên thế giới cho một diện tích triển lãm tương ứng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8003-1-276.jpg?width=768&s=X6SPNrNSW8f4RgNh4YIuEA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8003-1-276.jpg?width=1024&s=RVwtzbYCyV3IaQkV7ZPJmQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8003-1-276.jpg?width=0&s=-YozzCYk0nAPoXyIIqRneg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8003-1-276.jpg?width=1280&s=oMxsybb54SIc6N3PS_sRkA\" alt=\"W-batch-ddhue-8003-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8003-1-276.jpg?width=260&s=oawkpAnmPPscwDmQbcrSnw\"></picture>

<figcaption>Bức 'Phòng ngủ ở Arles' được Van Gogh vẽ năm 1888 được tái hiện thành mô hình trong sự kiện. </figcaption>

</figure>

<p>Hưởng ứng “Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” do Sở Du lịch phát động tháng 12/2023, Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh là một trong những đóng góp tích cực trong các hoạt động xúc tiến du lịch Thành phố, nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, góp phần tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế TP.HCM.</p>

<p>Trước đó, trên khắp thế giới, mô hình triển lãm này đã thu hút khoảng 15 triệu khán giả, thành công vang dội tại hơn 80 quốc gia, khu vực từ châu Âu, Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc đến Thái Lan, Malaysia, Philippines…</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8193-1-277.jpg?width=300&s=HWK1GNA5HFiW58CaNY3LvA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8193-1-277.jpg?width=0&s=LFnam2ZpZ971Iobu8DpRdQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8193-1-277.jpg?width=500&s=672DR6bPYf4jpcLMH_EK5w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8193-1-277.jpg?width=260&s=Vx_QJ3It74MqksSk7UJlQw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8010-1-278.jpg?width=300&s=eJu4cYqGDzEBEb5940yjOQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8010-1-278.jpg?width=0&s=RvB2aMUnK2tiDNI-Htm2Vw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8010-1-278.jpg?width=500&s=T8cTcNb4sIkeXj9ZF_CBPg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8010-1-278.jpg?width=260&s=zOJBBIbcud_f1YFDz7Ze5g\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8061-1-279.jpg?width=300&s=3dYd5M5eKZsuCEbte18CKA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8061-1-279.jpg?width=0&s=7lxMtOBeCXOPdMMCEmb92A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8061-1-279.jpg?width=500&s=KRoeOzJ07rcmt7_2DZrXrg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-batch-ddhue-8061-1-279.jpg?width=260&s=tOjgQyYB0MAkn3ibMsLhDA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Khán giả có thể trải nghiệm kỹ năng hội họa của mình tại các quầy được bày trong triển lãm. </em></p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-2 vnn-template-noneditable\"><span class=\"color-wiki__title vnn-template-editable\"> Thông tin triển lãm 'Van Gogh Art Lighting Experience' </span>

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh khai mạc từ sáng ngày 9/12 tại Tầng 8 – Trung tâm thương mại Gigamall (Số 240 – 242 Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức, TP.HCM).</p>

<p>Công chúng sẽ có hai giờ (120 phút) để thưởng thức không gian rộng 3.800m2 gồm cả trong nhà và ngoài trời tại tầng 8 Trung tâm thương mại Gigamall (TP Thủ Đức), theo các khung giờ từ 9h sáng đến 23h đêm. Phần Immersive show đặc biệt sẽ diễn ra trong 45 phút.</p>

<p>Có bốn mức giá vé: Special (255.000 đồng), Standard (300.000 đồng), VIP ( (450.000 đồng) và Luxury (1,2 triệu đồng).</p>

</div>

</article>

